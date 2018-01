Manuel Bas Carbonell presenta a Xàbia el seu llibre de memòries «Pasión por los libros»

La Casa de Cultura de Xàbia va acollir dissabte passat la presentació de l'obra «Pasión por los libros», les memòries de Manuel Bas Carbonell. L'acte, al que va acudir el propi autor acompanyat de la seua família, va estar presidit per l'alcalde de Xàbia, José Chulvi, i el regidor de Cultura, Quico Moragues, i va comptar amb la participació d'Antoni Espinós, Paco Reus i Nicolás Bas, fill de Manuel Bas Carbonell. José Chulvi va destacar en la seua intervenció que «a través de les paraules i les pàgines de Manuel Bas Carbonell podem traçar la biografia cultural dels valencians en les dècades decisives de la nostra formació com a societat moderna. I si és veritat que la vertadera pàtria dels homes i les dones és la seua biblioteca, gràcies a Manuel tenim un país inesgotable al que acudir». Per la seua banda, Quico Moragues, va ressaltar que «el treball excel·lent al llarg de tota una vida ha convertit a Manuel en una persona admirada i respectada, però sobretot volguda».

En eixe sentit el regidor de Cultura va recordar que Xàbia li va fer lliurament del premi 9 d'Octubre als valors cívics a Manuel Bas l'any 2004. Tant Paco Reus com Antoni Espinós van desgranar diferents vivències relacionades amb la gran biblioteca de l'autor i com este espai es va convertir, amb el temps, en un focus de debat entre importants intel·lectuals valencians. Nicolas Bas va glossar la figura del seu pare i la seua importància, tant en l'esfera pública com en la formació de les seues persones més properes. cal recordar que Manuel Bas Carbonell ha sigut vicepresident del Consell Valencià de Cultura (CVC) i fundador de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés. Posseix l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, la Medalla d'Honor del Consell Valencià de Cultura, així com la Medalla d'Or al Mèrit en el Treball, entre altres distincions. En l'estiu de 1995, tancat en la seua biblioteca, Manuel Bas va preparar tota la part històrica i cultural dels expedients per a tramitar que la Llotja fóra declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. Ho va aconseguir. Algunes publicacions de Bas Carbonell: «Roque Chabás. L'historiador de la Renaixença» (1995), «Viatgers valencians (s. XV-XX)» (2003) i «El Quixot de València» (2006).