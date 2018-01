La MICE col·loca a la Comunitat en l'epicentre mundial del cine educatiu

Dreams come true, els somnis es fan realitat. No podia haver triat millor lema la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE). Enguany el festival que va nàixer fa sis anys del somni d´un mestre d´escola, Josep Arbiol, i l´Associació Cultural Jordi el Mussol dóna de la mà de la Conselleria d´Educació un gran salt en la seua consolidació com un referent mundial des de la Comunitat Valenciana del cine fet per a estudiants i per estudiants.

La sisena edició que arrancarà el 10 de febrer en 19 seus repartides pel tot el territori valencià, més del doble que l´any passat, mostrarà en 14 dies més de 400 pel·lícules i curtmetratges -el 20 % d´elles fetes per professionals i la resta per estudiants- de 45 països.

Un espectacle del que s´espera gaudisquen més de 30.000 espectadors: des de xiquets i xiquetes més menuts d´Infantil 3 anys fins a alumnes d´Universitats i Escoles d´Adults, perque com diu Arbiol, director de la MICE, un està educant-se al llarg de la vida.

Però la MICE no són sols projeccions, sinó també tallers, jocs, xerrades i formació del professorat per tal de «fomentar l´educació audiovisual de l´alumnat des d´un punt de vista crític i convertir-lo en creador de continguts», destacà ahir el conseller d´Educació, Vicent Marzà, durant la presentació d´este festival de cinema junt a Arbiol.

«Alfabetització visual»

«La MICE és un exemple de la nostra col·laboració en projectes educatius i culturals lligats a l´alfabetització audiovisual», subratlla Marzà. «Volem mostrar -afegix- tot el nostre suport a aquest festival pels diferents elements que el conformen, com és la potenciació del llenguatge audiovisual a l´aula, la capacitat per a implicar el professorat i l´alumnat, el caràcter del festival com a motor d´innovació educativa internacional, el desenvolupament cultural de l´alumnat com a element de creació de nous públics i el caràcter territorialitzat del festival».

L´acte inaugural del festival tindrà lloc per primera volta al Palau de les Arts, «de forma que la gala de la MICE lluirà més del que per si ja llueix», destaca. L´aportació de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport al festival suma vora 54.500 euros.

Arbiol insistix que la MICE és una aposta per l´educació visual de l´alumnat en la qual es preten «passar de l´aprenentatge passiu, d´estudiar imatges, a l´aprenentatge actiu en el que es fa cine i es creen imatges». «No es tracta només que l´alumnat llija imatges, l´escriptura de la imatge és fonamental per a la comunicació en una societat crítica i democràtica», apunta.

En este sentit, Arbiol, rebutja que la creació audiovisual en els centres educatius és limite a l´Àrea d´Artístiques: «és com l´escriptura, gràcies a la qual pots fer art com una novel·la o un poema, però també una carta o un assaig científic».

Una afirmació que compartix Marzà, mestre de Primària abans que conseller, qui aposta per crear a través dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire) «xarxes de professorat» per aplicar l´educació audiovisual de forma transversal en totes les àrees. Una bona manera de fomentar les destreses audiovisuals de l´alumnat, segons Marzà, és la nova optativa de Projecte Interdisciplinar que ha introduït la conselleria en la reforma del currículum d´ESO.

Fora de l´escola també s´apren

Altre dels objectius és tombar els murs de les escoles per tal de fer veure a l´alumnat que també s´apren fora de l´aula. Així, anar al cine - «perquè el cinema s´ha de veure en pantalla gran», diu Arbiol- s´esdevé una experiència educadora. Per això, tots aniran al cine fins els xiquets i les xiquets dels pobles més menuts com Aras de los Olmos i Sant Mateu, que estrenen la MICE Rural. I pels que no pugen anar per estar hospitalitzats, la MICE Sanitària els acostarà el cine gràcies a la col·laboració amb les aules hospitalàries del Hospitals Clínic y Doctor Pesset de València.

També hi haurà, en col·laboració amb el Cefire d´Inclusiva, un projecte per a afavorir i facilitar la inclusió de xiquets i xiquetes amb discapacitats a partir de la pel·lícula Wonder, que es projectarà a la MICE. Altra proposta destacada es el «Cinemaula», un curs de formació per a 300 docents a Sagunt.