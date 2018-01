Un pòquer d'asos de la gran pantalla encapçalat pel guanyador d'un Oscar

La sisena Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) comptarà amb la participació d´un pòquer de d´asos de la gran pantalla, com ara els cineasta mallorquí Agustí Villaronga (Goya al millor director en 2010 per Pa negre) i la realitzadora catalana Judith Colell, vicepresidenta interina de la Academia de Cine Española, a més de l´actriu madrilenya Marisa Paredes, que enguany rebrà el Goya de Honor. També visitarà el festival el cineasta txec Jan Sverák, guanyador de l´Oscar a Millor Pel·lícula de Parla no Anglesa a 1997 amb el seu llargmetratge Kolja. La presència de Sverák s´enmarca dins de la secció especial dedicada al país convidat, que en esta MICE 2018 és la República Txeca.

Sverák, que ha estat huit vegades nominat als Oscar, visitarà la seu de la MICE en la Font de la Figuera. Este poble de la Costera segons explica el director del festival, Josep Arbiol, li està preparant «una rebuda al més pur estil Bienvenido Mister Marshall a la valenciana». La Ambaixada en Espanya de la República Txeca també hi col·labora en la retrospectiva del cinema educatiu txec que enguany acollirà la MICE, on també hi participarà el director de l´Escola de Cinema de Praga, la FAMU.

Els tallers per a estudiants,docents i famílies que programa el Festival a les seues 19 seus contaran amb la participació de talleristes internacionalts arribats a la Comunitat Valenciana des de Taiwan, Cuba, Finlàndia i Polònia.

Villaronga i Colell aniran a Sagunt, on intervendran en el cicle converses amb els directors i directores de cinema.

«El xiquet de Wonder volia vindre»

Ha faltat un pèl per a que el pòquer d´asos de la MICE d´enguany fora un repòquer. Jacob Tremblay l´actor canadenc d´11 anys que interpreta al xiquet protagonista de la pel·lícula Wonder «volia vindre al festival», conta Arbiol. «No ens demanava cobrar caixet, cost que no hauriem pogut afrontar ja que tenim per norma no pagar a ningú dels convidats, però ens han faltat diners pels billets», diu amb pesar.

La MICE, a més de projectar està pel·lícula contra l´assetjament escolar, impulsa dins del festival a partir de la mateixa un projecte d´inclusió educativa en col·laboració amb el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire) específic d´este àmbit.