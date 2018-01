Sagunt s'il·lumina amb la llum del teatre d'ombres

El festival de teatre d'ombres Il·luminAR-TE 2018, l´únic festival de teatre d'ombres d'Espanya i un dels pocs d' Europa, va iniciar ahir a Sagunt la seua tercera edició carregat d'obres teatrals, tallers, cinema, conferències i exposicions on no falten muntatges premiats a nivell internacional. El cicle, d 'entrada gratuïta, començà ahir amb l' obra Explorers, de la companyia local «Apaga y vámonos», formada per un total de 9 actors i actrius amb diversitat funcional, de 10 a 19 anys, que estudien al CEE Sant Cristòfol de Sagunt.

La representació arribà al Port de Sagunt després d' una gira que ja els ha portat amb gran èxit a l' Universitat Catòlica de València i poblacions com Montcada i Rafelbunyol; tot, després de dos anys de treball que s' encetà després d' un taller de teatre d' ombres que es va fer al centre de professors Cefire.

Pel matí també va haver espai per al festival, però en una funció destinada a estudiants de la localitat, que varen gaudir d'un espectacle de la companyia local que fa posible tot el certamen, en col.laboració amb la regidoria de Jovuntut de L' Ajuntament de Sagunt: Teatres de la Llum. En concret, este grup liderat per Mariola Ponce i Vicent Ortolà va escenificar Sueños & Sombras, una obra destinada al públic adult que es tornarà a representar per a la clausura del festival el pròxim dia 27 a les 21 hores.

Hui, a les 12 h, la companyia catalano-argentina El Guecko con Botas oferirà Ombres que conten contes, i a les 18 h la companyia andalusa A la Sombrita interpretarà «Un trocito de luna», obra que tracta sobre els desitjos que es fan realitat gràcies a la cooperació.

Demà diumenge, a les 12 h, la companyia andalusa Titiritran interpretarà «Arturo y Clementina. Concierto para piano y teatro de objetos», una història que parla sobre la igualtat i Premio Especial FETEN 2016 i Palma del Río 2016.

El dissabte 27 de gener a les 12 h, la companyia asturiana La Sonrisa del Lagarto oferirà La Mona Simona, guanyadora del premi FITIJ 2017 de Santo Domingo. El mateix dia, a les 18 h, la companyia argentina Valeria Guglietti portarà l'obra Mano y Mano, espectacle que submergix el públic en el món oníric d'un home enamorat.

El cicle d'obres finalitza el diumenge 28 de gener a les 12 h amb Años Luz, de la companyia asturiana Luz Micro y Punto, que parla dels somnis i desitjos, de l'amistat i la força d´eixa unió. A més d'estes obres, el divendres 26 a les 20 h s'oferirà la mostra dels tallers familiars de llum i ombres: Llum i ombres amb paper, L´univers de les ombres: Escenografies de llum, y Sombras y manos.