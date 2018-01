El Ballet Nacional enceta la seua gira a Alacant

El Ballet Nacional d'Espanya (BNE) ha començat aquest cap de setmana en el Teatre Principal d'Alacant el seu Gira 2018, amb la qual commemorarà el seu 40 aniversari amb una mostra de quatre dels seus grans èxits: Farruca, Soleá del Mantón, Bolero i Suite Sevilla.

Segons ha informat la formació en un comunicat, els espectacles a Alacant són, aquest passat divendres i aquest dissabte, quatre espectacles que «ofereixen una visió polièdrica d'una història brillant, omple d'èxits, que porta 40 anys reforçant el seu protagonisme i singularitat en l'àmbit del ballet, la dansa i l'escena internacional».

El programa del 40 aniversari té com a objectiu, segons el director del BNE, Antonio Najarro, «acostar la dansa a tots, perquè la Dansa Espanyola és un clar exponent d'una de les majors riqueses culturals del nostre país que triomfa allà on es present i que arriba al cor dels espectadors de tot el món, per la seva gran riquesa, bellesa i virtuosisme en la seva interpretació i, sobretot, perquè és un estil de dansa que parla des del cor».

Per a això, s'han programat diferents iniciatives que combinen l'activitat quotidiana del BNE, amb un complet calendari de gires programades per Espanya i altres països com EUA, Colòmbia, França, Xina i Japó.

Repertori

Farruca és una producció estrenada el 4 d'agost de 1984 en el Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida i l'autor de la seva coreografia és el ballador Juan Quintero. És una peça per a tres balladors, interpretada al llarg dels anys per diverses de les primeres figures del Ballet Nacional d'Espanya.

Blanca del Rei en Soleá del Mantón ofereix el seu llegat artístic: Una joia exquisida que ha volgut dipositar en la caixa forta del Ballet Nacional d'Espanya. Va ser estrenada en el Teatre de La Zarzuela al juny de 2015, amb música de Jesús Torres, escenografia d'Emilio Valenzuela i vestuari de Yaiza Pinillos.