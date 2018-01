Cultura celebra amb desenes d'experts el primer Fòrum Valencià de Mecenatge

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, l'Ajuntament de Gandia i el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València organitzen, per primera vegada, un fòrum per a tractar el mecenatge en l'àmbit del patrimoni cultural. La jornada se celebra el divendres, 9 de febrer, a la Casa de la Cultura de Gandia. El Fòrum Valencià del Mecenatge en Patrimoni Cultural té un doble propòsit. En primer lloc, té com a objectiu presentar l'avantprojecte de llei de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional, i la futura oficina de mecenatge de la Generalitat.

A més, també obri un debat sobre el mecenatge del patrimoni cultural que tindrà continuïtat en el temps. L'acte pretén conéixer les necessitats de tots els sectors implicats respecte a la situació actual del mecenatge i els canvis que introduirà la nova llei. En el fòrum participaran els vicerectors i vicerectores de les universitats, representants del personal investigador de les universitats i els centres de recerca valencians: museus, centres d'estudis comarcals, entitats locals i associacions de defensa i recuperació del patrimoni i el Consell Valencià de Cultura.

El Fòrum de Mecenatge en Patrimoni Cultural pren com a llar la ciutat de Gandia, Capital Cultural Valenciana reconeguda per la Generalitat dins del Pla de democratització cultural del 'Fes Cultura'. Este segell es va crear com un dels eixos de la vertebració cultural valenciana i té com a objectiu la visualització, el reconeixement i la deslocalització de la cultura al llarg del territori valencià.