Humans Fest aterra a la Filmoteca

La Filmoteca de València va presentar ahir la novena edició del Festival Internacional de Cinema i Drets Humans, Humans Fest, organitzat per la Fundació per la Justícia i que tindrà lloc entre el 9 i el 16 de febrer. El director del festival, Javier Vilalta, acompanyat per la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de València, Neus Fábregas, el director general de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, i el director del departament de Negoci i Màrqueting de Caixa Popular, José María Company, han presentat la programació del certamen. En la secció oficial de documentals es voran representats un total de nou països, principalment europeus. A més, la meitat de les cintes de la secció oficial estan dirigides per dones. L'objectiu del festival és «fer arribar a la societat un cinema més reflexiu i compromès». «Vivim moments complicats per als drets humans, reculades i crisis ambientals, humanitàries i socials», han assenyalat des del Humans Fest.

Una «eina de cohesió»

El certamen pretén aportar una mirada realista dels diferents temes que entreteixixen la societat actual, tals com els drets de les persones refugiades, els drets de les persones de diverses orientacions i identitats sexuals, o els drets dels immigrants i refugiats, entre uns altres. Vilalta ha destacat que el Humans *est, «més que un festival·, té per vocació «ser una eina de cohesió, un vehicle que remoga consciències». Per a acostar eixes realitats al públic, cada projecció se succeirà d'un col·loqui que comptarà amb la participació de persones i associacions especialitzades en cada matèria. Per a moltes pel·lícules, el festival tindrà l'honor d'acollir als seus directors.

Dos estrenes internacionals

El festival compta amb un documental d'estrena mundial, «Forgotten Childhood», de Resa Farahmand, des d'Iran. El llargmetratge aborda de la crisi dels refugiats des de la mirada dels més joves. D'altra banda, en esta edició, a més, es presentaran dos documentals inèdits a Espanya i sis estrenes a València. Així, a nivell nacional, València serà la primera ciutat a acollir «Complicit», de Heather White, i «Freedom for the wolf», de Rupert Russell. La primera cinta tracta sobre la societat de consum i el medi ambient, desvetlant els secrets de la indústria del mòbil i la segona, és una reflexió sobre el concepte de democràcia en l'actualitat. Les projeccions fora de la secció oficial s'allargaran gràcies a la secció «Humans» els dies 17 i 18 de febrer, en col·laboració amb el Museu Valencià de la Il·*lustració i de la Modernitat (*MuVIM) i amb el festival convidat FCAT- Festival de Cinema Africà de Tarifa (Tanger).