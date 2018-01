«Un tramvia nomenat desig» arriba al Teatre Micalet

Una de les obres mestres del teatre contemporani, «Un tramvia anomenat desig» de Tennessee Williams, arriba al Teatre Micalet en 4 úniques funcions del 25 al 28 de gener. El muntatge de la companyia mallorquina El Somni Produccions, adaptat i dirigit per Sergi Baos, és un espectacle intens que ens fa pensar i adonar-nos que qualsevol fet, de vegades per xicotet que siga, pot esclatar una bomba i pot fer brollar la violència que viu dins de nosaltres. «Lorca, Büchner, Koltès, Mouawad, Cela també ho sabien. Per això, també formen part d´este ´tramvia´ perquè qualsevol història humana és una història de violència» en paraules de Sergi Baos.

Alexandra Palomo, Marga López, Rodo Gener i Joan Manel Vadell donen vida a uns personatges castigats i inadaptats. Són neuròtics, vehements i turmentats. Condemnats a la derrota són l´altra cara del somni americà. Els quatre actors fan un gran treball i el muntatge ha guanyat tres importants premis atorgats per l´Associació de Teatres i Auditoris públics de les Illes Balears: al millor espectacle, a la millor direcció i al millor actor per a Rodo Gener.