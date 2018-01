El festival Arrels de Torrent fusiona música, tradició i patrimoni

Amb l'objectiu de difondre la música antiga i tradicional, l'Ajuntament de Torrent junt amb la Fundació Cultural Capella de Ministrers han organitzat el festival «Arrels», que aspira a convertir-se en un referent en l'àrea metropolitana de València. Del 5 al 9 de febrer, música, patrimoni i tradició es fusionaran al cor de la ciutat.

Sota la direcció de Carles Magraner, el festival oferirà una presentació i conferència «Les arrels de la tradició», del musicòleg Josep Vicent Frechina, en el Museu Comarcal Horta Sud el dia 5 de febrer a les 19 hores. L'endemà, l'Antic Mercat acollirà el concert «Dolça Memòria», amb la veu d'Elisa Casanova, on s'interpretaran obres d'estils nascuts entre el Renaixement i el Barroc.

En aquesta mateixa cèntrica localització de la ciutat, se celebraran els concerts del dia 7 i 8 de gener. En el primer, la protagonista serà la música tradicional: «Per valencianes», amb Josep Aparicio Apa, Eduard Navarro i Robert Casas. I el dia 8, amb l'actuació que porta per nom «Diàleg entre cultures», estarà a càrrec de Mediterrània Consort, on els músics acostaran als assistents la música medieval i andalusa.

L'edil de Modernització, Andrés Campos, ha destacat en roda de premsa que "és un plaure per a Torrent ser triat seu del festival per la nostra riquesa musical i per la visió de la nostra cultura i tradició que Carles Magraner aportarà en aquesta gran iniciativa a la ciutat».

Colofó a l´Auditori

El Festival es clausurarà el divendres dia 9, amb l'actuació de la Capella de Ministrers en el Auditori. Els concerts de l'Antic Mercat són gratuïts, mentre que les entrades pel de l'Auditori del dia 9 tenen preus assequibles.

«Arrels» es va presentar ahir a Torrent pel director de Capella de Ministrers, Carles Magraner. Durant la presentació, Magraner va destacar que «la Comunitat Valenciana necessitava un festival com 'Arrels' i la nostra intenció és la seua consolidació i permanència. La novetat radica en l'experimentació: conjugar culte (música escrita) i tradició (música oral) sobre la base de tres elements: música, patrimoni i tradició».

