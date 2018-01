La memòria de les 'rapades' al MuVIM

«Les víctimes del mal mai reben suficient justicia» denunciava ahir Rafael Company, director del MuVIM. «Però, per sort, hi ha accions com les de les artistes Mónica i Gema Rey Jordà, integrants de ´Art al quadrat´, que actuen com un bàlsam reparador per a la memòria», afegia.

Esta declaració va tindre lloc ahir en la inauguració de l´exposició al MuVIM: «Jo sóc. Memòria de les rapades», un homenatge a les dones represaliades durant el franquisme. Dones catigades per desafiar el model que en eixe moment exigia el règim. Dones a les què, una vegada detingudes, les rapaven el cabell, les obligaven a netejar els carrers, a beure oli de ricí per a provocar-les diarrees i passejar-les pels carrers, mentre la resta del poble les insultava i apedregava en un acte que s´assemblava als autos de fe medievals.

Segons un dels fragments del llibe «Las rapadas. El franquismo contra la mujer», del psiquiatra i escriptor Enrique Gonzalez Duro mostrat a l´exposició: «El rapat públic dels cabells tenía la virtualitat de fer que les dones transgressores de l´ordre tradicional, seguint els dictats de la Segona República, retornaren a l´àmbit privat del llar, avergonyides i marcades per sempre. [...] Quan alguna d´elles s´había significat per la seua fermesa de judici o per la seua combativitat polític-social, era vista com quelcom fora d´allò comú per la gent ben-pensant, havent de ser públicament corregida per a que es penedira».

A la inauguració de l´exposició -present fin l´1 d´abril- també van estar presents Xavier Rius, diputat del àrea de cultura, Susana Blas, comissària de la mostra, i Amador Griñó, cap d´exposicions del MuVIM.

Este últim va remarcar la importància de l´exposició per «no oblidar», per «recuperar el que va ser una època negra» i «conciliar el que va ócorrer» amb la crisi de valors que també es viu al nostre present. I es que esta exposició vol mostrar la força i el valor d´estes dones que van patir una de les formes més graus de la humiliació i de l´odi. Portar al present els fets del passat per reconstruir una nova memòria col·lectiva.

«El que volem es que totes elles siguen exemple de la lluita, i especialment, d´aquella contra la violència a les dones que encara es viu en tot el món», lamentaren les artistes del projecte.

Esta exposició, per tant, recull documents, testimonis i fotografíes de les represaliades, pero també imatges que plasmen el compromís verdader de la societat.

Prop d´un centenar de persones donaren el passat 7 de novembre un floc de cabell a Gema i Mónica Jordà. Esta donació va tindre lloc a l´actuació que elles mateixes convocaren per reconstruir, als carrers de Sagunt, les represàlies que van sofrir les dones que se situaven contra el poder establit, com va contar este diari. Així, amb la rapada simbólica de les artistes, els assistents es van unir a elles amb la donació del seus cabells.

Amb estes donacions, s´ha realitzat una de les peces més importants de l´exposició: Una quilomètrica trena que penja des del pis de dalt del museu. Una mostra simbòlica que recompon la cabellera de totes les dones que van ser castigades i represaliades per les seues idees polítiques i per les seues actituds liberals. Un símbol d´unió amb la seua rebel·lia.