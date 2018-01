Miguel Á. Moratinos: «La universitat ha de crear una cultura de la sostenibilitat»

L´exministre i president de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (REDS), Miguel Ángel Moratinos, inaugurà ahir les II Jornades Sostenibilitat i Institucions Culturals, que es desenvolupen els dies 25 i 26 al Centre Cultural La Nau. Durant la seua intervenció, ha afirmat que la universitat, com a institució acadèmica i educativa, és responsable de la «creació d´una cultura de sostenibilitat» que ha de transmetre a l´alumnat i a la ciutadania.

L´acte inaugural va estar presentat per Marta García Haro, directora de les jornades, i han acompanyat a l´exministre en la taula la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; el diputat provincial de Medi Ambient, Josep Bort, i el vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, Antonio Ariño.

Moratinos ha reconegut que és necessària l´acció de les institucions i els agents culturals per a consolidar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. «La universitat, com altres institucions culturals, ha de crear una cultura de sostenibilitat que l´estudiantat i la ciutadania incorpore al seu ADN», ha proposat. El president de REDS ha subscrit les paraules de Bort i ha insistit en que aquestes jornades tractaran de concloure «com es pot utilitzar o capitalitzar el món de la cultura perquè els agents de la cooperació al desenvolupament puguen aplicar amb major eficàcia els 17 ODS».

La directora general Carmen Amoraga ha centrat el seu discurs en la naturalesa de la cultura com a valor transversal de la societat i l´esforç de les institucions públiques culturals «amb vocació de col·laboració, experiència, recursos i capacitats» per tal de contribuir a la formació «d´una ciutadania crítica». «La cultura és una manera d´entendre que, a través de l´activitat diària, tots nosaltres contribuïm a construir una societat justa amb cadascú dels membres de la comunitat», ha afegit.

El vicerector Antonio Ariño, per la seua banda, ha definit la universitat com a «un observatori, un laboratori i un conservatori». «La universitat ha d´observar i investigar per a obtindre un diagnòstic; ha de ser un espai on s´assagen les tecnologies socials i culturals, les quals són necessàries per a la construcció d´un món sostenible; i ha de conservar el coneixement que ens ajudarà a entendre les alternatives del futur», ha explicat.

Les II Jornades de Sostenibilitat i Institucions Culturals són una trobada que pretén analitzar l´impacte en l´àmbit cultural de l´Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per les Nacions Unides. Compten amb una nodrida participació de representants institucionals i acadèmics, així com de responsables de centres museístics i creadors, les intervencions dels quals tractaran de sensibilitzar els agents culturals assistents sobre la importància dels ODS.

Esta activitat està destinada a professionals del sector cultural i de la cooperació al desenvolupament.