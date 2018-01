Paterna convocarà una beca d'investigació històrica sobre la població

La regidoria de Patrimoni Històric de Paterna està preparant la convocatòria d´una beca d´investigació històrica destinada a persones que es dediquen a l´estudi i investigació de la història de Paterna. Carmen Gayà, regidora de l´àrea, ha destacat que «amb esta beca volem recuperar i conformar el patrimoni documental de la Vila de Paterna que, a hores d´ara es troba dispers».

La voluntat d´esta convocatòria és recuperar la informació i la documentació dispersa en els diferents arxius valencians i anar conformant i nodrint l´arxiu documental de la Vila de Paterna. A hores d´ara s´estan elaborant, des de la regidoria de patrimoni, les bases que regularan la concessió de la beca, a la que podran optar totes aquelles persones que es dediquen a l´estudi i la investigació de la història de la Vila de Paterna. La beca té una dotació de 4.000 euros. Tal com apunta la regidora, «encetem amb esta beca un procés d´anàlisi i investigació de la gran quantitat de documents històrics que ens són propis com a poble però que, per diferents motius al llarg de la història, han anat passant a mans d´altres entitats e institucions. Entenem que es fa necessari apropar-nos de nou a tota aquesta documentació d´incalculable valor històric, i fer-ho a més a través de les estudioses i estudiosos que vulguen optar a aquesta beca».

La història de Paterna és extensa i variada. Des del neolític i l´edat del Bronze fins els àrabs passant pels íbers i els romans, tots han anat deixant la seua empremta i han contribuït d´una o altra manera la forma d´ésser del poble paterner. Tot això, sense oblidar la Guerra Civil i la postguerra amb la consegüent repressió i afusellaments. Esta història tan variada, junt al protagonisme que ha tingut esta localitat en temes com ara la producció de ceràmica o la proto industria lligada als molins d´aigua del riu Túria, han fet que el nom de la vila de Paterna aparega a diferents arxius històrics dispersos.