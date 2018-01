La Sala Russafa incorpora la dansa al teatre en el seu VII cicle Companyies Valencianes

La Sala Russafa arranca hui la setena edició del seu cicle Cicle Companyies Valencianes, una programació que fins el 29 d´abril reunirà una mostra del treball de formacions que animen els escenaris autonòmics. «El nostre compromís amb els professionals valencians és palès des que obrim el centre cultural. Hem tingut la sort que el nostre escenari haja acollit tot tipus de formacions, des d´autèntics emblemes de la nostra escena, com Bramant, Bambalina, Ananda Dansa o La Dependent, a gent que creiem que té un avenir molt interessant, com La Teta Calba, Barbarie Teatre o Perros Daneses», afirma Juan Carlos Garés, gerent del centre cultural.

Enguany, la selecció tracta d´oferir una mostra de teatre fet fora de la capital, amb els saguntins Calígula Teatre, que seran els encarregats d´arrancar amb la comèdia «Amunt l´Sporting» (26 i 27 de gener). També inclou una compa­nyia formada recentment per alguns tarannàs emergents, La Dramàtica, amb l´estrena absoluta de la seua peça «Flores azules» (9 i 10 de febrer). I a Conejo Teatro, amb la peça «La dislèxia de los conejos» (2 i 3 de març), Premi SGAE al millor text en l´última edició de Russafa Escènica.

La Família Política, anteriorment Lupa Teatre, exemplifica el relleu generacional en l´escena i amb un estil propi molt definit estrenaran la versió en castellà de «La felicidad está aquí dentro» (23 i 24 feb.). A més, el cicle compta amb una companyia convidada, Elbeso, jove formació andalusa que, dins d´un programa de producció del teatre públic de Màlaga Factoria Echegaray, ha muntat l´obra escrita i dirigida pel valencià Jerónimo Cornelles, «El último beso» (24 i 25 de març), que es va estrenar a València fa uns anys. La programació teatral es completa amb Última Teatre, sorgits de l´última fornada dels tallers d´interpretació de Sala Russafa, que reprendran una versió de «Trabajos de amor perdidos», de W. Shakespeare (13-22 abril).

I la novetat d´esta setena edició és que s´ha introduït la dansa en el cicle. «Estem d´acord amb les denúncies de ballarins i coreògrafs sobre que no se´ls inclou en teatres públics i privats com a part de l´oferta regular o de programacions amb temàtiques més obertes, sinó només en sessions especials», assenyalen des de la direcció del centre. Esta temporada, el Cicle Companyies Valencianes ha reservat la seua última setmana (27-29 abril), coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, per a tres formacions d´esta disciplina, entre les quals s´inclou Eva Bertomeu o Takiri Art Company. L´objectiu d´este canvi és que la programació siga un reflex més realista dels diferents àmbits que s´integren en les arts escèniques valencianes.