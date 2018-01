El captador d'instants

Ismael Latorre va fer la seua primera fotografia en 1935, un any abans de la guerra civil que va assolar tot el país de nord a sud. Però va haver d´esperar set anys, fins el 1942, per a poder publicar-ne una. Ho va fer al periòdic Levante-EMV, on seria durant quasi cinc dècades corresponsal gràfic posant en paper fotogràfic desenes d´imatges de la vida quotidiana de la comarca de la Ribera, València ciutat i molts més llocs.

El 17 d´agost de 1968 Ismael Latorre va exposar per primera vegada a Alginet i, des d´aleshores, l´Arxiu Ismael Latorre Mendoza ha mostrat el treball dels quatre autors que l´integren per un munt d´espais, municipis i institucions. L´Arxiu compta amb més de 300.000 negatius d´Ismael Latorre i Laura Canet Lozano, i és l´arxiu històric fotogràfic més complet de la Ribera del Xúquer. Actualment també inclou l´obra de dos fotògrafs més, els seus fills Gerard i Carolina Latorre Canet, i els materials de l´empresa familiar. Amb esta aportació és possiblement l´arxiu familiar més gran de la C. Valenciana, superant les 400.000 imatges de vuit dècades.

A l´arxiu també s´hi troben imatges més antigues d´altres autors com J. Grollo, J. Llopis, M. Arroyo, Rocard, etc. i d´altres desconeguts; i fotografies més modernes d´autors professionals com Jarque, Bérat - «les images vivantes»-, Jordi Ferrer d´Euskadi, Paco Bosch i Xus Espert d´Alginet, o aficionats com Ramón Cifuentes, advocat a Madrid i amic d´Ismael; David Sarasol, director del Museu de la Pilota, etc.

El principal actiu etnològic fotogràfic és el poble d´Alginet, els seus costums i formes de vida; així com les personalitats que han visitat este poble. Tot i així són milers les fotografies fetes fora del poble. Hi ha fotos de la resta de l´estat i de quatre continents: Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica.

Este gran arxiu inclou fotos i negatius d´Ismael Latorre Mendoza (producció fotogràfica de 1935 a 2006). La producció artística més gran d´este fotògraf va de l´any 1945, quan creà el seu primer laboratori, a l´any 1984, quan es jubilà. Inclou també tots els negatius de les fotografies enviades al periòdic Levante-EMV durant 50 anys.



Del carrer Major a l´Albufera

Fotografies i negatius d´estudi, fotografies al terrat del carrer Sant Antoni, en el pati del carrer Major, Hort de Bonet i Albufera de València; pel·lícules en format Súper 8 de Laura Canet Lozano. Treballa la imatge des de la dècada dels 50 fins a la dècada dels 80.

Fotos, negatius i pel·lícules (obra civil: ports, fars, els treballs per a la primera TV d´Alginet, etc.) d´en Gerard Latorre Canet. Treballs fotogràfics des de la dècada dels 70; i especialment 20 anys de gran producció: de 1984 a 2004.

Fotos, negatius, diapositives, exposicions (Índia, Cuba, València) i documental Latorre de Carolina Latorre Canet. Treballs fotogràfics des de la dècada dels 70. Actualment està en actiu. També tenen documentació, objectes, material fotogràfic i càmeres de l´estudi Latorre.