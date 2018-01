Així pesaven els nostres iaios

Hi hagué un temps, no fa tant, que els pesos digitals, les caixes registradores o els lectors de codi no existien i en la compra diària eren habituals els pesos i mesures. El Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferris March, en el seu objectiu de crear un diàleg intergeneracional entre la memòria de les persones que van viure en el segle XX i les generacions nascudes en el segle XXI, ha programat el taller pesos i mesures. Una activitat didàctica en la qual l'alumnat coneix nous conceptes per a ells, però familiars per a les seues àvies i avis. Mig centenar d'alumnes i alumnes de sisè de primària de l´aldaier CEIP Blasco Ibáñez del Barri del Crist han protagonitzat esta setmana el taller. Amb una part didàctica sobre usos i costums d'una altra època i una segona part lúdica, a manera de concurs, en la qual l'alumnat s'enfrontava per grups per a aconseguir el primer la mesura exacta.

El president del Consorci del Museu Comarcal, Carlos Fernández Bielsa, ha ressaltat que «el museu té una programació didàctica molt variada al llarg de tot l'any, molt atractiva per als centres de primària i secundària de l'Horta Sud, ja que els connecta amb el seu passat més proper, amb les nostres arrels». El Museu Comarcal Josep Ferris March és un centre de conservació, difusió, investigació i exposició del patrimoni cultural de la comarca, implicat en la dinamització social i cultural del seu territori, en base a aquells elements que històricament han definit la personalitat de l´Horta Sud.