Ample i ampli.Addició, addicció i adició

Un article d´un diari digital es deia, fa uns pocs dies, que «l´alcaldessa donà una ampla explicació a la pregunta del cap de l´oposició». Fa un poc més de temps, fent la correcció d´un treball narratiu, vaig llegir que «la sala d´estar era acollidora i ampla». En els dos casos ens quedem sense saber si l´explicació i la sala esmentades eren també llargues, encara que intuïm que sí. Però haguera sigut millor indicar que «l´alcaldessa donà una explicació àmplia...» i que «la sala d´estar era acollidora i àmplia». A vegades es produïxen estes confusions, no sabem si per distracció o per fugir de la paraula pareguda al castellà, «àmplia». En tot cas, cal destriar els sentits diferents i precisos dels dos termes mencionats.

«Ample/a» és «extens en amplària», «folgat», i s´oposa a «llarg», en sentit dimensional. «El solar fa díhuit metres de llarg per sis d´ample». Té significat figurat, «És un xic de ment ampla», «Li ho vaig amollar i em vaig quedar més ampla que llarga». «Ample/a» té també l´antònim «estret»; i tenim la llei de l´embut, que com sabem és «L´ample per a mi i l´estret per a tu», molt propi de gent convenienciera. I quan volem despatxar a algú o desfer-nos d´algun/a que ens pega la vara o ens dóna la tabarra podem dir-li que «carril i via ampla». I uns pantalons ens poden vindre amples. Si, a més, ens vénen llargs, millor tornar-los-hi o deixar-los en un contenidor de roba, que a algú li aprofitaran. Per la seua banda, «ampli/àmplia» és «lloc o cosa espaiós/espaiosa, de gran extensió o gran capacitat», «L´habitació és ben àmplia», «El descampat on aparcàrem era ben ampli i pla». També té sentit figurat, «El tractament del tema ha sigut molt ampli», «Els de la Gürtel, ara, han donat una explicació més àmplia».

Un trio de paraules que pot donar lloc a confusió també, per la seua semblança morfològica, és «addició/addicció/adició». Les dobles «dd» contribuïxen bona cosa a les errades en eixos mots. «Addició» significa «acció d´afegir, d´agregar». També s´usa com a terme matemàtic, sinònim de «suma», «L´editorial ens aconsella l´addició de làmines de color al llibre que li hem presentat», «L´addició i la subtracció equivalen a la suma i a la resta, respectivament». L´escrit afegit que es fa en un llibre al final d´un capítol o del mateix llibre per a completar, ampliar o aclarir algun contingut també és una addició. Per la seua banda, com sabem, «addicció» és «dependència psicològica i fisiològica a una substància o a una pràctica», «La drogoaddicció és una maleïda addicció a alguna droga», «Alguns tenen addicció a fer addicions a la seua butxaca, com el ionqui dels diners, Marcos Benavent, però moltíssims altres també», com Rato, Granados, Ignacio González, els Pujol, etc.

Per últim, tenim l´«adició», per fi, amb una solitària «d», que poques vegades sentirem fora de les notaries, que és «acceptació d´una herència o d´un llegat», «L´adició dels hereus es va produir de seguida que va faltar la tia». De presseta, no fóra cosa que se n´envolara.