Octavio Salazar i «l'home que no hauríem de ser»

El professor de Dret Constitucional de la Universitat de Còrdova, Octavio Salazar, aborda hui a la facultat de Dret de València « la revolució masculina que les dones porten segles esperant»amb la seua conferència «El hombre que no deberíamos ser». La conferència de Salazar, amb entrada lliure fins a completar l'aforament, forma part del programa de seminaris del Doctorat i Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional, que imparteix la Facultat de Dret i l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València (IDH).

Segons l'autor, «no és un memorial de tots els greuges que els homes, com a subjectes privilegiats, hem comès al llarg de la història. Este llibre no pretén fer un ajust de comptes amb l'home, sinó amb el patriarcat. Este llibre mira al present i sobretot al futur. Perquè el que pretén és col·locar-nos als homes davant de l'espill perquè reflexionem sobretot allò que no hauríem de ser i per a indicar-nos l'itinerari a seguir per a construir-nos d'una altra manera. Uns nous homes que fem possible per fi una societat en la qual nosaltres deixem de ser els poderosos i elles les subordinades», El professor s'autodefinix com a «feminista, cinèfil, cordovès, natural de Cabra, sagitari, pare queer i constitucionalista heterodox».

Les seues línies de recerca són: igualtat de gènere, noves masculinitats, diversitat cultural, participació política, govern local, drets LGTBI. És el responsable del Grup de Recerca Democràcia, Pluralisme i Ciutadania. Al desembre de 2012 va rebre el Premi de Recerca de la Càtedra Còrdova Ciutat Intercultural per un treball sobre igualtat de gènere i diversitat cultural. Entre altres obres ha publicat, «La ciudadanía perpleja. Claves y dilemas del sistema electoral español» (Laberinto, 2006), «Las horas. El tiempo de las mujeres» (Tirant lo Blanch, 2006), «El sistema de gobierno municipal» (CEPC 2007); «Cartografías de la igualdad» (T. lo Blanch, 2011); «Masculinidades y ciudadaní»a (Dykinson, 2013); «La igualdad en rodaje: Masculinidades, género y cine» (Tirant lo Blanch, 2015).