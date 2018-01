El premiat Circ Raluy Legacy s'acomiada de València i arriba a Borriana

Amb una gran ovació, el públic valencià es va acomiadar diumenge del guardonat Circ Raluy Legacy que, des del passat 1 de desembre, es trobava instal·lat al costat del Tinglado 2, en La Marina de València. Els més de 40 carruatges retro que distingixen a la companyia catalana ja es dirigixen cap a la seua pròxima destinació, Borriana, on la companyia actuarà de l'1 a l'11 de febrer.

Durant els quasi dos mesos que ha estat en La Marina, el Circ Raluy Legacy ha oferit més de 70 funcions i ha fascinat a milers d´espectadors que han pogut disfrutar d'una experiència única, viatjar a l'època daurada del món del circ. «El nostre és un espectacle diferent, un homenatge al circ dels anys 20 i 30, quan la gent es vestia de gala per a anar al circ, combinat amb tecnologies avantguardistes i humor actual», comenta Louisa Raluy, codirectora i artista del circ.

El Circ Raluy Legacy, encapçalat pel major de la saga, Luis Raluy, ha conservat el llegat que ha anat passant de pares a fills durant més de cent anys. Hui, amb la seua col·lecció de caravanes i camions de principis del segle XX, està considerat un dels museus ambulants més importants d'Europa.

Muntats sobre el sostre d'estos singulars carruatges, els personatges del circ van participar també en la Cavalcada de Reyes de València, el passat 5 de gener.

Gran acolliment del públic

La companyia se sent especialment satisfeta pel grat acolliment del públic valencià ja que, com comenta Louisa Raluy, «la plaça de València té gran experiència en circs». Després de cada funció, els artistes han alçat forts aplaudiments i han aconseguit posar al públic en peus.

Respecte a la ubicació en La Marina de València, Louisa també es mostra contenta. Explica que han trobat «una Marina que s'està activant i on hi havia molt flux de gent passejant».

El Circ Raluy Legacy està guardonat amb el Premi Nacional de Circ, el Premi MAX, el Premi Estrella de Mar d'Argentina i el Premi Ciutat de Barcelona, entre altres reconeixements. La família Raluy dirigix el negoci des de fa més de cinc generacions. Actualment la companyia compta amb un equip d'artistes internacionals de primer nivell, de 15 nacionalitats diferents, que donen vida a un espectacle de gran qualitat tècnica i artística que plasma l'essència del circ dels anys 30, al mateix temps que introduix novetats i avanços tecnològics.

Els Raluy cuiden amb detall cada actuació per a recrear l'ambient històric i mantenir intacta l'herència dels seus avantpassats. Com indica el seu eslògan, És un espectacle per a adults que cap xiquet i xiqueta hauria de perdre's.