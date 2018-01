La Universitat oferix tallers artístics gratuïts a les víctimes de violència masclista

­­La Universitat de València ha organitzat la segona edició d´Art i Ment, uns tallers dirigits a joves víctimes de la violència de gènere per a millorar la seua autoestima i rebaixar el nivell d´estrés a través de l´art. La iniciativa, que ha impulsat el Vicerectorat de Cultura i Igualtat, ha començat este mes de gener al Centre Cultural La Nau i es desenvolupa cada dimarts de 15 a 17 hores fins el mes de maig. Els tallers són totalment gratuïts per aquest col·lectiu i encara hi ha places lliures. Este projecte de la Universitat de València forma part de Nau Social, una línia d´actuació del Vicerectorat de Cultura i Igualtat, que inclou diferents programes per fomentar la cultura i fer-la més accessible a grups vulnerables mitjançant la intervenció sociocultural.

Després de l´èxit de la primera edició d´Art i Ment, en la qual durant el curs passat xiquets i xiquetes de 10 a 12 anys van aconseguir millorar la seua motivació, autoestima i rebaixar el nivell d´ansietat, la convocatòria d´aquest curs se centra en joves víctimes de violència de gènere. Els tallers es duen a terme per terapeutes i tracten de millorar aspectes com l´autoestima i l´assertivitat de les participants mitjançant el contacte amb l´art, desenvolupant al mateix temps destreses artístiques i el coneixement de si mateixes.