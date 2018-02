Els mestres de la paraula

L'Institut Valencià de Cultura va presentar ahir el cicle «Mestres de la paraula» compost per les representacions dels espectacles d'autors valencians, «Ligeros de lenguaje» de Gerardo Esteve, «La estancia» de Chema Cardeña i «Ultramarins» de Paco Zarzoso, que es representaran al llarg del mes de febrer al Teatre Rialto de València.

Roberto Garcia director adjunt d'Arts Escèniques de l'IVC ha assenyalat «en este cicle podem gaudir d'autors molt diferents i en certa forma complementaris, que formen part del boom de la dramatúrgia valenciana dels anys noranta i que han seguit treballant fins ara, també tenen en comú, ser autors, actors i haver format les seus pròpies companyies per a poder dur a escena les seues creacions, la seua presència al Rialto és un reconeixement a les seues trajectòries»

El primer dels espectacles en pujar a l'escenari serà «Ligeros de lenguaje» del l'1 al 4 de febrer, un text escrit i dirigit per Gerardo Esteve i representat per ell mateix junt amb Miguel Ángel Montilla, de la companyia Esteve i Montilla. L'artefacte teatral que és «Ligeros de lenguaje» és fruit de la trobada de Esteve i Montilla que s'autodenominen dos pájaros de cuidado i que decidiren que havien de compartir escenari en un espectacle on el llenguatge, l'humor, la poètica i el joc són els instruments per transmetre l'emoció a l'espectador.

Gerardo Esteve és un dels creadors amb veu pròpia més autèntics del panorama dramàtic valencià, amb el seu text està en el seu ànim sorprendre el públic amb el seu humor latent que aflora en funció de l'actitud de l'espectador. Una vegada més Gerardo Esteve indaga en el llenguatge, no existix, en els seus espectacles, una història convencional amb plantejament, nus i desenllaç, és el llenguatge, ell mateix qui genera la teatralitat a través de girs col·loquials i un estil propi que apel·la a la intel·ligència de l'espectador.

El següent espectacle del cicle, del 8 a l'11 de febrer, és gairebé un clàssic, un dels primers textos de Chema Cardeña, «La Estancia» dirigit en aquesta ocasió per Jesús Castejón, produïda per la companyia de Salvador Collado i protagonitzada per Javier Collado i José Manuel Seda. «La estancia» va rebre el Premi de la crítica valenciana i el de l'Associació d'espectadors d'Alacant (AITA) al millor text.



Fingiment i impostura

En el marc de l'Anglaterra Isabelina i a través de l'especial relació establerta entre Shakespeare i Marlowe, Cardeña ens parla de la identitat personal, de l'altre, del mirall... ens parla del fingiment i la impostura... de l'ambició, la traïció i el desig... I de les regles de l'art, de les seues limitacions, de la impossibilitat de dir la veritat.

El tercer i últim espectacle del cicle, del 15 al 18 de febrer, és «Ultramarins» un text escrit i dirigit per Paco Zarzoso per a la seua companyia habitual Hongaresa de Teatre, interpretat per Pep Ricart, Lola López i Miguel Lázaro.

Un pare i una filla pelegrinen pels pobles de l'interior de l'Espanya dels anys 50 amb una carpa en la qual ofereixen un espectacle que tracta del mar i les seues meravelles. En un dels seus destins, els habitants del qual mai han vist cap paisatge marí,l'existència d'eixos dos personatges registrarà un gran canvi després de conèixer un venedor ambulant que s'allotja a la seua mateixa pensió.