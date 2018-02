El «dia minimúsica» arriba al Palau de la Música després de Barcelona i Palma

El diumenge 6 de maig, el Palau de la Música de València acollirà la primera edició del «dia minimúsica». Es tracta d'un festival musical i educatiu d'una jornada de duració que oferirà una experiència innovadora per al públic familiar. L'esdeveniment arribarà a la capital del Túria després del seu exitós pas per ciutats com Barcelona, Palma o Madrid. «El dia minimúsica» va més enllà de l'oferta musical i oferix un ampli ventall de continguts per a convertir-se en una proposta transversal.

Sobre la programació, «el dia minimúsica» ja ha confirmat la presència de Joan Miquel Oliver, membre fundador de la banda mallorquina Antònia Font, que presentarà un repertori que gira al voltant de les persones. Ara, les seues cançons van més enllà del pop, amb incursions a l'electro, la rumba i el funk. També formarà part del festival el duet The Pinker Tones, amb la seua mescla ballable de pop i electrònica. Estos són els primers noms d'una programació que s'anirà desvetllant en les pròximes setmanes.

Tanmateix, i malgrat que les actuacions musicals són un dels ingredients fonamentals del «dia minimúsica», no es tracta del seu únic al·licient. Així, la jornada es completarà amb jocs a l'aire lliure i tallers educatius de temàtiques variades. Les activitats programades giraran al voltant de la música, la gastronomia, la tecnologia, la lectura, etc. Les entrades per al "dia minimúsica" ja estan a la venda a www.palaudevalencia.com per 12€ més despeses de distribució. S'ha de destacar que els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys podran accedir de forma gratuïta.