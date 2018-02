El món educatiu homenatja a Mercè Viana i Mas d'Escoto en els premis de la Fundació Bromera

«Llegir ens fa eixir de nosaltres mateixos i ens allibera, llegir omple i afegix valor a la nostra vida, llegir és viure molt més i molt millor». Són paraules de pedagog , periodista i escriptor d'Emili Teixidor, unes paraules que la nit de divendres van ressonar a l'hotel Astoria de València en el lliurament dels premis al Foment de la Lectura de la Fundació Bromera, però que no van ser les úniques.

Si alguna cosa es van difsrutar amb abundància les desenes d'assistents a la vetllada dels guardons va ser precisament d'això, paraules: paraules d'agraiment, de reconeixement, d'homenatge, paraules emocionades, divertides, d'estima i profundes. I és que esta segona edició dels premis que dóna la Fundació van recaure en una persona i un col·legi que se les han guanyat amb compromís i molta feina al llarg dels anys: el col·legi públic Mas d'Escoto de Riba-roja, que enguany celebra el 35 aniversari, i l'escriptora i mestra Mercè Viana.

Sobre el primer va parlar la seua directora, Júlia Villaescusa, encarregada de replegar el guardó, qui va destacar els nombrosos porjectes que al centre han impulsat per a fomentar l'hàbit de la lectura entre els menuts i joves. «Mai he llegit tant com quan estava al Mas d'Escoto», deia un exalumne al video previ al lliurament. «Hem de seguir treballant malgrat les dificultats, és una obligació de l'escola treballar per a fomentar la lectura, obrir les portes als xiquets i xiquetes, però per a això cal temps i creativitat» va afirmar Villaescusa davant els 200 assistents al sopar.

Creativitat com la de l'escriptora Mercè Viana, l'altra gran guardonada de la nit, amb més de 100 llibres i contes infantils escrits durant la seua trajectòria professional. «Qua un país adopta l'èxit personal i la productivitat com a valors a qualsevol preu es potencia l'individualisme, la pasivitat, l'obedicència i la por; però si adopta la dignitat humana i el coneixement com a pilars, es potencia la lectura i les arts i la literatura adquirix el seu paper social»·, va manifestar després de recollir el guardó.

El president de la Fundació Bromera, Josep Antoni Fluixà, va destacar que els guardons per al Foment de la Lectura no solament busquen reconéixer una persona o una entitat en concret sinò evidenciar la importància que trajectòries com la de Viana o el Mas d'Escoto tenen com a llavor per a crear noves generacions de lectors i lectores.