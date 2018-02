Els camins del Carraixet, nova ruta patrimonial de l'Horta Nord

Sempre han dit que conéixer el nostre entorn és també una manera de conéixer-se a un mateix. Saber la nostra història i el nostre paisatge acredita que els nostres descendents la coneguen i la comparen també. Un recorregut pels camins del Carraixet ha fet possible retrobar-se amb la nostra història, la nostra arquitectura, els nostres camins pecuaris, eixos que han quedat des de fa segles units entre ells per sèquies, grans i xicotetes.

La Mancomunitat del Carraixet formada pels pobles de l 'Horta Nord de Foios, Vinalesa, Alfara del Patriarca i Bonrepòs i Mirambell ha inaugurat la ruta dels camins del Carraixet, una iniciativa que es va dur a terme passat dissabte on el punt de trobada va ser la Fàbrica de la Seda de Vinalesa. Des de cada municipi que integra la mancomunitat van eixir diversos grups d gent, liderats per historiadors i cronistes locals.

Cadascun d'ells va situar els participants en diverses èpoques històriques i a través d'un bell passeig per les artèries de l'horta i ens van contar tot allò que una persona soles mai coneixeria. La ruta estava perfectament marcada per panells de localització del patrimoni. L'arquitectura de les cases,els carrers de ressò de l'època, les formes de regadiu i les seves sèquies o la visita als molins que donaven la força hidràhulica als camps de l'Horta Nord i els seus noms... Tot tenia ja un sentit..

Preguntes com:

Perquè se li deia la sèquia ´del dijous´ a la què formava part de la sèquia que provenia de Moncada i Vinalesa? Que va significar la fàbrica de la Yutera per al poble de Foios o la fàbrica de Seda de Vinalesa per als veins? O? a través de la història saber que, abans, on està ara l'església gótica de Foios de 1728 hi havia alli mateix una mesquita. O més encara descobrir d´on ve el nom de Foios (del llatí) o de Vinalesa (d´etimologia àrab). Moltes preguntes s'anaven resolent mentre es dislumbraven al seu pas els camps d carxofes o de cebes...

Tot plegat com estava acordat, els participants van aplegar al punt de trobada: Vinalesa. Més de 150 persones es van reunir i van compartir històries. L´objectiu :donar a conèixer el nostre patrimoni material i immaterial i fer-ne el seu ús. Des d'allí es va invitar a presentar la ruta als nostres amics, familiars i visitants d' estos pobles menuts de l' horta on comptem amb un immens patrimoni local, tot ell per descobrir. A Vinalesa es va esmorzar i es va agrair la participació. Una ruta ja inaugurada, una ruta que ja és hui una realitat i que va fer conèixer els camins de terra i aigua d´una manera més propera.