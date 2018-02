Al Tall i el «Genovés» guanyen el XIX Premi Vicent Ventura de la Universitat de València

El grup musical Al Tall i el pilotari Genovés són els guardonats amb el XIX Premi Vicent Ventura, instaurat per la Universitat de València el 1998, per a honorar la memòria del periodista, polític i lluitador cívic mort en 1998. El guardó es lliurarà el 25 d´abril, a les 19 hores, al Centre Cultural la Nau de la Universitat de València.

Este reconeixement s´atorga «a persones o col·lectius que s´han distingit per la seua trajectòria cívica i de compromís amb la cultura i la llengua catalanes». La comissió organitzadora i el jurat del premi estan formats per la Universitat de València, la Universitat Jaume I, persones que van mantenir una estreta relació amb Vicent Ventura, CCOO, STEPV, UGT, Unió de Llauradors i Ramaders i Unió de Periodistes Valencians.

El conjunt musical valencià Al Tall es va constituir al 1975 amb l´objectiu de recuperar la música tradicional i crear noves formes basades en els modes ancestrals de cantar i en la fusió amb altra música mediterrània.

El grup s´ha convertit en un referent en la reivindicació del llenguatge sonor tradicional i dels valors, la llengua i la identitat dels valencians. Junt amb Milladoiro (Galícia), Oskorri (Euskadi) o Nuevo Mester de Juglaría (Castella) forma part del nucli que va consagrar la música folk de las diferents tradicions ibèriques com un gènere modern a partir del qual s´han desenvolupat posteriorment els centenars de grups i les diverses tendències de l'ona folk.

Al llarg dels seus 39 anys de trajectòria, Al Tall ha actuat en més d´un miler de concerts, ha publicat una vintena de treballs discogràfics i ha marcat una fita en la música de base tradicional valenciana amb temes com Tio Canya i Quan el mal ve d´Almansa i discos com Tocs i Vares.

Al Tall va donar per conclosa la seua activitat pública l´any 2013. Entre els guardons, Al Tall ha rebut la Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat de Catalunya, el Premi Miquelet d´Honor de la Societat Coral El Micalet, la Medalla de Plata del Consell Valencià de Cultura i Medalla de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València, entre d´altres.

En rebre la notícia per part de la Universitat, els membre d´Al Tall han manifestat que volen dedicar especialment aquesta distinció «a l´estimat company Enric Banyuls que ens ha deixat recentment».

El pilotari valencià Francesc Cabanes Pastor, ´El Genovés´ (20 de desembre de 1954) va estar en actiu des de 1972 fins a 1996 i actualment és considerat una de les cinc figures del segle XX en l´escala i corda. De fet, apareix retratat en la galeria d´honor del Trinquet de Pelayo juntament amb Nel de Murla, Quart, Juliet i Rovellet. Entre els guardons hi destaquen la Medalla d´Or de la Generalitat Valenciana al Mèrit Esportiu, la de l´Ajuntament del seu poble, Genovés, un dels Premis Octubre i ´El Saque´ de la Federació de Pilota Valenciana i la txapela basca.

Quant al Trofeu Individual Bancaixa, des de la primera edició l´any 86 contra Sarasol -i amb l´única excepció del 87, per una lesió-, ´El Genovés´ estigué en el pòdium tots els anys fins a la seua retirada, bé com a campió o com a finalista. A punt de retirar-se, el 9 de juliol de 1995 va disputar la seua última final individual front a un jove Álvaro amb vint-i-un anys, al qual va remuntar fins a guanyar-lo 60 a 55. Aquella final fou qualificada com «la partida del segle».