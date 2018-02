La dansa? Millor en familia!

El Centre del Carme Cultura Contemporània de València presenta a partir del 10 de febrer el programa ´Nanobucles´, una proposta educativa dirigida a famílies per a divulgar la dansa d´una manera participativa entre els més menuts. El projecte sorgix a partir de l´acord de col·laboració entre Frágiles Danza, productora especialitzada en arts escèniques, i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. ´Nanobucles´ és una extensió del festival de dansa ´Circuito Bucles´, que se celebra a l´octubre a València, un festival urbà de caràcter anual que busca integrar la dansa en la societat, i que també organitza aquesta productora.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha explicat que «a través de ´Nanobucles´ estem acostant la dansa contemporània a tots els públics. La proposta, que va sorgir en el marc del festival ´Circuito Bucles´, es referma al Centre del Carme amb una programació anual que es podrà vore un cap de setmana de cada mes. Amb esta proposta consolidem una programació educativa dissenyada per a atendre les diferents franges d´edat, de manera que el Centre del Carme es convertix en un punt de trobada amb les arts obert a tota la ciutadania».

Els ´Nanobucles´ brinden un espai perquè les xiquetes i xiquets descobrisquen, amb l´ajuda de la dansa, la seua capacitat expressiva, a través de la creativitat, la imaginació i la sensibilitat. També oferixen un espai de contacte lúdic entre pares i fills que no sempre es troba en la rutina diària.

La directora del projecte i de Frágiles Danza, Isabela Alfaro, ha explicat que «l´objectiu és que els xiquets experimenten noves formes d´expressió amb l´ús del seu cos, la qual cosa convertirà el Centre del Carme en un laboratori pedagògic infantil de dansa artística».

Dotze activitats

Al llarg de 2018 s´han programat dotze activitats que seran dutes a terme per 20 professionals del sector de la dansa, com Cristina Gómez, Juana Varela, María Martí, Paula Sebastián, Ana Ortega, Cristina Cabo, entre altres.

Un cap de setmana al mes es duran a terme activitats com aprendre coreografies jugant, experimentar la tècnica «contact» amb els més menuts, fer ioga o pilates acompanyats pels seus familiars, un dia de circ i malabars o tallers didàctics per a practicar en família. Dirigides principalment per a xiquetes i xiquets de 4 a 10 anys, les activitats tindran una duració aproximada d´1 hora i mitja.

Este pròxim cap de setmana, 10 i 11 de febrer, comença el primer ´Nanobucle´, "Dansart en família", impartit per l´artista Juana Varela a la sala Dormitori del Centre del Carme, a les 12:00 h. L´entrada és lliure fins a completar aforament.