Polinyà Íntim reivindica les dones creadores

´Polinyà té nom de dóna´ és el lema de la segona edició del festival Polinyà*Íntim que se celebrarà els dies 3 i 4 de març en la localitat del mateix nom de la Ribera Baixa. La dona creadora com a eix central sobre el qual es vertebra tota la programació. «Volem sumar-nos a la lluita per la igualtat entre l'home i la dona tant en les arts escèniques com en la societat. Portem anys barallant per a corregir eixe desnivell i per a visibilizar el treball de la quantitat de creadores escèniques que tenim entre nosaltres. I la millor manera de visibilitzar-les és programar-les, cuidar-les i ensenyar el seu treball», apunta Jacobo Roger, director del certamen.

Polinyà Íntim no és un festival més a l'ús. Promet experiències escèniques a l'interior de les cases del poble. Una iniciativa que permet descobrir el patrimoni arquitectònic de Polinyà del Xúquer al mateix temps que es gaudix de peces teatrals úniques, properes, experimentals i singulars. Després d'una primera edició amb un gran acolliment de més d'un 85% d'ocupació, el festival creix este 2018. «Augmenta el nombre de companyies i propostes escèniques. El festival dóna un salt de qualitat comptant en la inauguració amb un espectacle com Mulïer, guanyadora de dos premis MAX. A més, es tripliquen les propostes per a públic infantil i familiar», indica Jacobo Roger.

Dotze peces escèniques conformen la programació de Polinyà Íntim. De l'espectacularitat de la dansa sobre xanques de l'esmentada Mulïer al musical teatralitzat de La Chamana, al voltant de la vida de Chavela Vargas, passant per contacontes, vodevil, performance, teatre, un concert quasi a cau d'orella de l'espectador o narracions orals com Una pilota al cor sobre el pilotari El Genovés. Entre la variada oferta es troba la producció internacional Vides en conserva, un muntatge de nacionalitat finlandesa-holandesa que es representarà en castellà. Polinyà Íntim és un festival que, en paraules del seu director, «ajuda a visibilizar a un xicotet poble de l'interior, bàsicament agrícola, que viuen de la taronja. Posa a Polinyà del Xúquer en el mapa per alguna cosa a celebrar, un esdeveniment de dramatúrgia contemporània i de nova escena d'avantguarda». El festival està organitzat per l´ Ajuntament de Polinyà i Francachela Teatre, responsables també de Cabanyal Íntim i Matarranya Íntim.