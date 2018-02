Caixa Popular, patrocinadora del MICE

La Mostra Internacional de Cinema Educatiu i Caixa Popular han arribat a un acord perquè l'entitat siga un dels col·laboradors més importants del festival. Gràcies a este conveni, les dos entitats valencianes demostren una vegada més el seu compromís pel foment i el creixement de la cultura a València. Jose Mª Company, Director del Departament de Negoci-Màrqueting de Caixa Popular, afirma que esta cooperació és el reflex del treball i la passió que té l'entitat bancària «pel suport al cinema i a les iniciatives culturals que emergixen a València» per a, així, «fomentar l'educació i la cultura audiovisual entre la joventut valenciana».

Per la seua part, el director del festival, Josep Arbiol, reconeix el seu goig sabent que és Caixa Popular, «una entitat de caràcter valencià», la primera empresa privada que esponsoritza la MICE. «Tenim clar que volem continuar fent créixer la Mostra per arribar a totes les comarques valencianes, i per a això necessitem també el suport privat». Per últim, Arbiol agraïx a Caixa Popular «l'aposta que fa» pel festival, assegurant: «no els hi fallarem». La firma de l'acord, el van formalitzar Company i Nuria Cidoncha, com a gerent de la MICE.