«La Estancia» de Chema Cardeña ja està al Rialto

Dins del cicle «mestres de la paraula» que l´IVC celebra al Teatre Rialto al febrer, arriba esta setmana l´obra «La Estancia», un text del valencià Chema Cardeña, en una producció de la companyia de Salvador Collado, dirigit per Jesús Castejón e interpretat per Javier Collado en el paper de Marlowe i José Manuel Seda en el de Shakespeare. L'obra se representarà en castellà i fou premi de la Crítica Valenciana al millor text i Premi de l´Associació d´espectadors d´Alacant (AITA) també en la categoria de millor text. En l´origen de la trama de «La Estancia» es troba l´especulació sostinguda per molts al voltant de les relacions entre Marlowe i Shakespeare, segons la qual, Marlowe seria l´autor de bona part de la producció literària de Shakespeare, al que es considera un còmic aventurer.