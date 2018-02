Una mostra reivindica la liberalització de la dona iraniana amb l'obra de Shadi Ghadirian

El Centre del Carme Cultura Contemporània va presentar ahir l´exposició retrospectiva «Com tots els dies», de la fotògrafa iraniana Shadi Ghadirian, del 8 de febrer a l´1 d´abril. El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, acompanyat per l´artista Shadi Ghadirian i pel comissari de la mostra, Mario Martín Pareja, van ser els encarregats de presentar la mostra.

Pérez Pont ha assenyalat que «l´obra de Ghadirian aborda una problemàtica com és la discriminació de la dona iraniana i la visibilitza oferint al públic l´oportunitat de conéixer la seua realitat de primera mà. La seua exposició s´emmarca dins de la línia de treball del Centre del Carme i del Consorci de Museus de suport a les polítiques d´igualtat de gènere i mostra l´important paper de la dona en la societat i concretament en l´àmbit artístic».

L´exposició està formada per mig centenar de fotografies que componen les sèries més controvertides d´aquesta artista sobre la dona iraniana i que mesclen tradició i modernitat. A través de les contradiccions en la vida quotidiana, la fotògrafa iraniana Shadi Ghadirian es basa en el seu entorn i cultura, i en la seua condició de dona per a crear l´obra.

Nascuda en 1974 a Teheran, a la República Islàmica de l´Iran, Ghadirian fotografia dones després de completar la llicenciatura a la Universitat d´Azad. Gharidian s´ha guanyat al públic internacional per les seues imatges innovadores que representen les dones iranianes en marcat contrast amb la forma en què la majoria de mitjans de comunicació occidentals les retrata, la qual cosa és el que més sorprén l´espectador.

Martín Pareja ha explicat que, «allunyada d´aquest concepte de retrat occidental, Ghadirian representa la dona iraniana en tots els seus aspectes, il·luminant amb el color zones d´un món que d´una altra manera s´antullaria fosc, i usant l´humor per a derrocar tabús. Gràcies a la seua habilitat artística, aconsegueix enviar un missatge subtil i poderós focalitzat en els aspectes socials i històrics del seu propi país, però amb un eco que va molt més enllà de les seues fronteres. És per això que Ghadirian està considerada una de les primeres fotògrafes iranianes que modifiquen la percepció que es té de l´art i de la societat».

Un recorregut profund

L´exposició oferix un recorregut per la seua producció artística, des de la primera sèrie, «Qajar», de 1998, fins «Too Loud A Solitude», de 2015, la incursió de Ghadirian en el vídeo; un llenguatge que se li antulla pròxim des del moment en què l´ull continua arreplegant tot el que ocorre davant de la càmera, esta vegada en moviment. Per la seua banda, l´artista ha assenyalat que «per accident, els temes dels meus dos primers treballs van ser les dones. No obstant això, des d´aleshores, cada vegada que pense en una nova sèrie, d´alguna manera està relacionada amb les dones».