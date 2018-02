La World Press Photo torna a ficar l'objetiu en la crisi dels refugiats

La World Press Photo, la mostra de periodisme gràfic més rellevant del món, s´inaugurà ahir en el Palau Joan de Valeriola, seu de la Fundació Chirivella Soriano. L'exposició, que estarà oberta al públic del 10 de febrer a l'11 de març, reuneix més d´un centenar d'imatges que arrepleguen esdeveniments informatius succeïts durant 2016 en tots els racons del planeta. És la 60 edició de World Press Photo, la sisena que se celebra a València, en la qual han participat més de 80.000 imatges de 5.000 fotògrafs de 126 països diferents. En la present edició són nombroses les imatges de zones de guerra a l'Iraq o Síria, amb una població civil devastada i arrasada per les armes.

L'obra guanyadora, del fotoperiodista turc Burhan Ozbilici, és conseqüència directa del conflicte sirià. La imatge reflecteix l'assassinat de l'ambaixador rus a Turquia a càrrec d'un Policia turc. L'atac, que va ser transmés per les càmares de televisió, es va produir en un moment de tensió entre Rússia i Turquia, que recolzaven a bàndols oposats a Síria.

També són protagonistes els qui fugen de la guerra i de la pobresa, els migrants, fotografiats mentre recorren amb vaixell el Mediterrani des de Líbia o altres països de l'entorn cap a Europa, o tractant de creuar la frontera a peu entre Grècia i Macedònia. Altres imatges reflecteixen situacions de desigualtat social, com la pobresa en les faveles de Rio de Janeiro a esquena dels Jocs Olímpics de Brasil; o les conseqüències de l'acció de l'ésser humà i del canvi climàtic sobre el medi ambient.

Testimonis

En col·laboració amb la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV), World Press Photo València ha llançat la campanya «Crea Refugi» per a recaptar fons per a recolzar a l'organització. A més, com va succeir en la passada edició, persones refugiades residents a València treballaran a l´exposició com a guies de la mostra traslladant les seues experiències als visitants, una eina interessant perquè el públic conega els testimoniatges d'els qui han patit l'exili obligat dels seus llocs d'origen.