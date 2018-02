«¿Qué es un rey para ti?» dóna el salt al món digital

El tradicional concurs «¿Qué es un rey para ti?», organitzat per la Fundación Institucional Española i patrocinat per la Fundación Orange, que busca acostar als alumnes de primària i secundària la figura del Rei i la Monarquia a Espanya, enguany suma una nova modalitat, concorde amb els temps actuals.

En la 37a edició del concurs, els treballs es podran presentar en format digital, a banda de la manera tradicional, perquè els escolars espanyols també s'acosten al monarca i la Corona, a través de les tecnologies de la informació.

Per a facilitar la tasca als centres que es sumen a la nova iniciativa, al web www.concursoqueesunreyparati.es s'oferiran guies per a la realització dels projectes digitals per a 4t, 5é i 6é de Primària, i per a 1r i 2n d'ESO, a més de suport al professorat que ho necessite.

Els treballs digitals hauran de pujar-se al web per a poder entrar a concurs i, com en la modalitat clàssica, han de ser individuals. Els alumnes podran competir a través de cinc tipus de projectes en els quals expressaran la seua visió del paper del Rei i la Monarquia: storytelling, vídeo musical, infografia, i un projecte lligat a la robòtica i animació en 3D.

Amb esta nova modalitat, el concurs pretén fer un salt i fomentar la competència digital entre els alumnes, ensenyar-los a prendre consciència del potencial de les expressions culturals i forjar en els xiquets i les xiquetes sentit de la iniciativa i l´esperit emprenedor, al mateix temps que s´impulsen les Metodologies Actives d'Aprenentatge.

L'admissió de projectes digitals s'estendrà des del 15 de gener fins al 15 de març de 2018. Quant als premis, tal com en el concurs tradicional, els premiats podran gaudir d'una audiència amb el Rei; una visita al Palau Real d'Orient i assistir juntament amb els seus professors i familiars a un sopar en el qual s'exposaran els treballs guanyadors i on es farà lliurament de diplomes, estatuetes i regals per a cada persona guanyadora.