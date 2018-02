¿Com es dóna vida a un drac?

El responsable d´animació de dracs de la sèrie Juego de Tronos, Thomas Kutschera, ha explicat a la Universitat Jaume I el procés de creació d´estos personatges dins de la sisena edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MiCe), un projecte transversal que cerca unir el món educatiu i audiovisual, al mateix temps que permet a xiquets, adolescents i joves crear els seus propis curtmetratges i presentar-los a concurs.

Kutschera va fer ahir un repàs de les diferents tècniques que s´utilitzen per a donar vida als dracs de sèrie Juego de Tronos. Així, ha explicat que primer es va fer una cerca de referències reals com ara fardatxos o serps, així com de dracs d´altres pel·lícules per tal de realitzar el modelatge inicial. Segons ha assenyalat, este modelatge ha canviat al llarg de les temporades atès que els dracs han requerit no sols més grandària sinó una millor resolució i animacions més complexes per a expressar emocions. En este sentit, ha explicat com es posen ossos als models 3D per a poder donar-los moviment a més d´ombres, textures i il·luminació. Finalment, també ha posat alguns exemples de com es construixen els escenaris i com es simula la interacció dels dracs amb els personatges reals de la sèrie.

D´altra banda, dins de la Mostra també s´ha realitzat una projecció dels curts que competixen en la secció universitària en la qual participen pel·lícules de Colòmbia, França, Regne Unit. Estats Units, Grècia, Bèlgica, Taiwan, Turquia, Kosovo, Dinamarca, Irlanda i Portugal.

La MiCe és un festival internacional de curtmetratges que tracten temes referents a l'educació. Creada per l'associació cultural Jordi el Mussol, compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i ha aconseguit implantar-se com un dels referents mundials de l'educo-comunicació.