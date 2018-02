El mercat medieval d'Ontinyent creix enguany amb més de 100 llocs que simulen un soc àrab

Ontinyent Medieval donarà cabuda del 23 al 25 de febrer a una mostra de tallers i demostracions d´oficis en un soc àrab. Es tracta d´una de les principals novetats del renovat mercat medieval ontinyentí organitzat per l´Ajuntament, la Diputació de València i la Societat de Festers que comptarà amb mes de 100 llocs de productes artesans i gastronòmics i nombroses activitats d´animació en el cap de setmana del Mig Any Fester.

L´alcalde d´Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava en la presentació d´esta activitat que «fer coincidir Ontinyent Medieval amb les celebracions de Mig Any ha estat un canvi encertat, amb el que hem aconseguit una participació més activa de la ciutadania en estes dates. La Societat de Festers entén que la festa s´ha de viure més enllà de la setmana gran d´Agost amb activitats esportives, culturals i concursos; l´ajuntament ens sumem a este esforç amb aquest mercat al que animem a visitar a la població de les comarques veïnes», manifestava.

La regidora coordinadora de l´activitat, Sayo Gandia explicava que «després de dues edicions volem donar una nova forma a ´Ontinyent Medieval´ perquè este siga més atractiu en tots els aspectes». D´esta manera la regidora explicava que es comptarà amb tres espais diferenciats: El barri de La Vila es convertirà en una un ´Soc àrab´ amb una ´Vila d´Oficis´ on la ciutadania podrà conèixer com treballaven abans els ferrers, afiladors, esparters i tallistes, entre altres. A més a més es comptarà amb una exposició d´elements de tortura i altra de fotografia festera, cedida per AFO.

La segona zona abastirà l´espai entre la plaça Major i la plaça de Baix, on es comptarà amb més de 100 llocs de venda d´artesania i gastronomia, i finalment el tercer espai serà la «zona jove» ubicada a l´esplanada de Tortosa i Delgado, on dissabte a partir de les 20:30 hores tindrà lloc l´actuació del grup local Limbotheque. A més a més, es comptarà amb jocs infantils, concursos, demostracions, un assaig dels balls de la Tartuga i l´Àguila i activitats d´animació amb personatges com joglars, bufons o cavallers.

Des de la Societat de Festers, el seu president, José Rafael Sanchis, destacava com Ontinyent Medieval enllaça amb el pregó de les celebracions del Mig Any Fester, «fent unes festes complementàries amb les que poden gaudir tant festers com no festers» incidia. Ontinyent Medieval s´obrirà divendres 23 a les 18 hores. A les 19:30 començarà la inauguració amb una cercavila que eixirà del carrer Sant Roc fins a la plaça de Baix on tindrà lloc el pregó de les festes, enguany a càrrec de Vicent Esparza Mollà. L´activitat continuarà oberta dissabte i diumenge de 10:30 a 22 hores.