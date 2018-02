Nules acull el III Campionat d'Scrabble en valencià de les comarques de Castelló

Un any més, Nules ha sigut la població elegida per a acollir el Campionat de Scrabble en Valencià de les Comarques de Castelló en el qual participaran uns 180 alumnes de diferents instituts de Secundària de les comarques de Castelló. Esta tercera edició comptarà amb la presència del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano Juan, i tindrà lloc el dissabte 17 de febrer al Saló Multifuncional de Nules.

«Es tracta d´una iniciativa molt important per a la promoció del valencià i per a nosaltres és una satisfacció poder albergar un any més aquesta activitat en la qual es reuneixen joves de diferents poblacions de les comarques de Castelló», comenta el regidor de Normalització Lingüística i d´Educació, Ramon Canut.

En concret hi participen alumnes de l´IES de la Vall d´Alba, de l´IES Benassal, dels IES Porcar i Matilde Salvador de Castelló, de l´IES Álvaro Salvador d´Almassora, de l´IES Broch i Llop de Vila-real, de l´IES Jaume I de Borriana, de l´IES Benigasló de la Vall d´Uixó, de l´IES Almenara, de l´IES el Prat de Torreblanca i de l´IES Gilabert de Centelles de Nules.

En el concurs es jugaran dos finals alhora, en una participa el primer cicle de l´ESO, primer i segon, i en l´altre el segon cicle que correspon als cursos de tercer i quart de l´ESO.