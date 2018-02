Rafael Chirbes, per fi en valencià

L´editorial Lletra Impresa Edicions, en col·laboració amb la Fundació Rafael Chirbes, acaba de traure la primera traducció al valencià d´una obra de Rafael Chirbes, Premi Nacional de la Crítica en dues ocasions, el 2007 per «Crematorio», i el 2013 per «En la orilla». Es tracta de «La bona lletra», publicada originalment en castellà per Anagrama, el 1992. La traducció ha estat a càrrec de l´escriptor i crític literari Carles Mulet i compta amb un pròleg del també escriptor i periodista Alfons Cervera.

En paraules dels editors, Juli Capilla i Mercè Climent, «es tracta d´una traducció exquisida i molt pertinent, que posa Chirbes a disposició del públic valencià en la llengua natural en què hauria escrit si les circumstàncies vitals i històriques que va viure l´autor hagueren estat més favorables». De fet, Chirbes va defensar sempre el valencià, la unitat i la dignificació de la llengua pròpia i es lamentava no haver pogut expressar-se literàriament amb ella, com ho corroboren aquestes declaracions al seu amic i company generacional, el també escriptor Josep Bertomeu Moll, en una entrevista –la darrera que va concedir en vida– publicada a la revista L´Espill: «La meua llengua familiar és el valencià, però no sé escriure´l. Com a tanta gent de la nostra generació, a mi ningú no em va proporcionar cap llibre en valencià durant la primera infància. Més bé fou al contrari. A l´escola teníem prohibit parlar-lo. Hem estat una generació analfabeta en llengua materna.».

«La bona lletra» narra en primera persona les peripècies vitals d´una família humil de republicans vençuts, al llarg dels anys difícils de la dictadura franquista. Anna, la protagonista del relat decideix, al tram final de la vida, trencar el silenci i fer un exercici de memòria, confessional, per contar al fill la seua llarga i inútil lluita per sobreviure.

La bona lletra conforma, juntament amb Mimoun, el primer bloc de l´obra chirbesiana, unes narracions que, en opinió de l´autor, són «més nouvelles que novel·les», cosa que li va permetre «un treball més polit, d´orfebreria». Rafael Chirbes Magraner va nàixer a Tavernes de la Valldigna el 27 de juny de 1949 i va morir a Beniarbeig el 15 d´agost de 2015.