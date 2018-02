Carles Cano, nou ambaixador de la lectura

L'escriptor Carles Cano serà l'ambaixador de la lectura enguany i tindrà la funció d'impulsar la imatge i el reconeixement públic de les persones que treballen en el foment de l'escriptura. La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, s'ha reunit amb l'escriptor de literatura infantil i narrador oral, tècnica que ha utilitzat per a captar millor l'atenció dels xiquets.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni i la Fundació per al Foment i la Lectura impulsen la figura de l'ambaixador de la lectura per a acostar la literatura a la societat, fomentar els hàbits lectors i augmentar el nombre de lectors, dins del Pla valencià de foment del llibre i la lectura 2017-2021, 'Llegim, llegim, llegim'.

Carles Cano (València, 1957) és llicenciat en Filologia Catalana i ha exercit la docència en instituts durant més de vint anys. La seua trajectòria com a escriptor de literatura infantil comença a principis dels anys 80 del segle XX. Amb 'Aventures de Potaconill' va quedar finalista del premi Enric Valor en 1981. L'obra va ser publicada dos anys més tard. Des d'aleshores, l'autor ja no ha cessat el seu treball de creació literària. Paral·lelament, la seua dedicació a la narració oral va anar en augment, a més de les intervencions en taules redones, jornades, cursos i conferències. Va treballar com a locutor i guionista en Ràdio 9 i la Cadena SER. Guionista també de televisió, va intervindre en programes de Canal 9 i de TVE.

Cano pren el relleu a l´escriptora de Vila-real, Anna Moner, que va ser la primera escriptora nomenada Ambaixadora de la Lectura de tot l´estat espanyol. L´Ambaixada de la Lectura és un projecte que nasqué a Anglaterra l´any 1998 per tal de dotar de prestigi i reconeixement públic aquelles persones que treballen al voltant de l´escriptura i la il·lustració i que es vol siguen considerades un referent dins la nostra societat. Així mateix la figura també naix amb la intenció d´incrementar el nombre de lectors de llibres, portant la lectura a entorns no habituals i a no lectors.