Edicions Camacuc, col·laboradora del suplement educatiu Aula de Levante-EMV, acaba de publicar un nou còmic, «Salvem el monigat!», il·lustrat per Rafa Reinoso, un històric del còmic valencià. Reinoso nasqué l´any 1934 i és l´única persona viva en actiu de l´anomenada Editorial Valenciana.

Malgrat la seua edat, el pols no li tremola i, a més a més de col·laborar periòdicament amb la Revista Camacuc, ha il·lustrat este còmic de 48 pàgines. El treball té una vessant profundament mediambiental que conta com uns cares dures volen atrapar el Monigat i endur-se´l a un circ. Pasqualet, els seus inseparables amics, Ploramiques i Quimet i altres personatges i tribus que apareixen, els ho posaran molt molt difícil.

Fa trenta anys, Reinoso aparegué a la seu de Camacuc amb unes historietes del Bosc de Caliu. «Ens digué que volia col·laborar amb Camacuc perquè era una revista en valencià i al País Valencià li feia molta falta. Ni què dir que en veure-les li diguérem de seguida que el plaer era nostre i en la próxima revista ja eixiria la historieta. Així fou i no ha parat. Va fer un àlbum del bosc de Caliu i un de Cinc contes de les mil i una nits», expliquen els responsables de l´editorial.

Camacuc fa uns anys que obrigué una col·lecció de còmic en tapa dura, on s´han publicat ja 7 títols. «Li proposàrem a Reinoso que ideara una historieta amb el seu estil mediambiental de 48 pàgines, ell, veient-se cada vegada amb més edat, ens digué que no sabia si podría. L´animàrem i ací teniu el resultat: Salvem el monigat. Extraordinària en tots els sentits: guió, composició, color , traç, etc», han afegit pare i fill Escrivà.

«És el mestre, una persona humil, sincera, plena i plena d´energia. Sabeu que el còmic no sap d´edats, és per això que segur gaudireu mirant-la i llegint-la». Bona lectura en valencià