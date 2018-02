Mislata organitza un concurs per a promocionar l'ús del valencià en les xarxes socials

La Regidoria de Promoció del Valencià de Mislata ha llançat una singular iniciativa per a fomentar l'ús de la llengua pròpia en les xarxes socials. Es tracta d'un concurs vinculat a la celebració de Sant Valentín, el Dia dels enamorats, a través del qual el Consistori fa una crida perquè el veïnat publique fotografies i/o comentaris en valencià, tant en Facebook, com Twitter i Instagram, amb l'etiqueta #MislataEstima. Els millors rebran com a premi entrades per a espectacles d'arts escèniques en valencià.

El concurs es desenvoluparà durant tota aquesta setmana, del 12 al 18 de febrer, i els i les participants poden publicar totes les fotos i comentaris que vulguen. L'únic requisit és que estiguen escrits correctament en valencià, i porten el hastag #MislataEstima. Tant el format de les publicacions com el de les fotografies és lliure. La setmana que ve, una vegada finalitze el concurs, un jurat triarà les tres millors i els seus autors o autores rebran entrades per a algun dels dos espectacles en valencià programats a Mislata per a les pròximes setmanes: A ningú que li passe, de Carol Tomás, i Monòleg, de Maria Juan. La regidora de Promoció del Valencià de Mislata, Ana María Julián, explica que l'objectiu principal és «augmentar l'ús del valencià en les xarxes socials».