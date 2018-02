El cinema educatiu triomfa a l'escola rural

La primera edició del Mice Rural que s'ha celebrat a la comarca dels Serrans ha aconseguit superar totes les expectatives prèvies a l'organització de l'esdeveniment. Més de 400 joves de la comarca han omplit els carrers i instal·lacions d'Aras de los Olmos, de 375 habitants censats, per participar en diferents activitats lúdiques, balls i altres tallers on s'ha fomentat l'educació audiovisual i l'entreteniment saludable i pedagògic. Pel matí, a banda de la tradicional xocolatada, s'ha aprofitat per rodar curtmetratges amb l'alumnat que, a la vesprada, han sigut projectats per a tot el veïnat del poble.

En este acte vespertí, el plat principal ha sigut la projecció de pel·lícules mediambientals d'Indonèsia, amb la presència de la realitzadora Penni Sylvania Putri Tjondronegora, directora de 'The Zoologists'. Este film, junt amb altres dos, han pogut visualitzar-se al Teatre Municipal d'Aras de los Olmos en versió original, amb subtítols en valencià.

L'organització del festival i l'ajuntament del municipi estan convençuts que hi haurà nova participació d'Aras de los Olmos la pròxima edició de la MICE, amb més dies i més projeccions, gràcies a l'èxit d'este primer contacte. La localitat d'Aras de los Olmos, junt a Callosa de Segura, es un dels dos municipis castellanoparlants de la C.Valenciana que se sumen enguany per primera vegada a esta gran iniciativa del món educatiu. Callosa acollirà dimarts 20 de febrer en la Casa de Cultura Reina Sofía un homenatge a Jan Sverák, amb la projecció de la pel·lícula «Ñoyla», Globus d' Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa el 1996 i Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa el 1997 El festival continuardimecres amb els tallers Mice en el CEIP Rafael Altamira, taller impratit per Leo Antolini –il·lustrador, director d' animació i educador.

Però les activitats de la mostra educativa no acaben ahi ni molt menys. En esta edició, el MICE visitarà l'Eliana els dies 21 i 22, on hi haurà projeccions dels centres escolars d'Educació Infantil i Primària, de Secundària i de Cicles Formatius que han volgut participar. Estes projeccions tindran lloc en l'Auditori Municipal de 10.00 a 14.00 hores. A més, s'han organitzat una sèrie de tallers cinematogràfics, en els quals els alumnes i alumnes d'aquests centres podran conéixer amb més detall alguns aspectes del llenguatge cinematogràfic (com els tipus de plànols, les continuïtats, el muntatge de seqüències, etc.).