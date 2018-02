"Hi ha en el Cabanyal..."

El Museu Valencià d'Etnologia, dependent de l'àrea de Cultura de la Diputació de València, inaugura el proper 22 de febrer l'exposició temporal «València en blanc i negre III. El Cabanyal». Una mostra amb fotografies del segle XX en què es reflecteix la singularitat d'aquest barri de la capital del Túria.

L'exposició aborda la imatge i la construcció de la seua identitat al voltant de la pesca i les seues activitats relacionades. Unes activitats que han configurat un barri amb una identitat social diferenciada amb particularitats de llenguatge, costums, sociabilitat i fisonomia.

Fotografies de la família Vidal

Esta singularitat és l'eix central de l'exposició, que mostra l'evolució del Cabanyal durant el segle XX, un període clau en la seua història. Les primeres instantànies es remunten a 1900, tres anys després de la seua incorporació a la ciutat de València. Les últimes daten de 1991, moment en què s'estava construint el passeig marítim i s'havien soterrat les vies del tren que dividien la ciutat.

Les fotografies estan realitzades per tres generacions de la família Vidal: Martín Vidal Romero (1872-1944), Luis Vidal Corella (1900-1959) i Luis Vidal Vidal (1936). Una saga de fotògrafs que ha ajudat a mantenir viva la història de la ciutat i que en aquesta ocasió ens apropen, a través de la seua obra, a un barri tan emblemàtic com singular, i que servix de testimoni de la tenacitat d'un poble per conservar vives les seues tradicions.

L'exposició, composta per més de 80 fotografies, està comissariada per Manuel Cerdà, Luis Vidal i Robert Martínez i romandrà oberta al públic fins el 20 de maig de 2018.