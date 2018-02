El Mice homenatja la tasca de la realitzadora Judith Colell

La realitzadora catalana Judith Colell ha rebut un merescut i calorós homenatge a la 6a edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de València. La cineasta, nominada a un Goya i membre de l'Acadèmia de Cinema espanyol, va ser el centre d'atenció d'una jornada educativa i social amb la dona, el cinema i l'educació com a protagonistes.

Judith Colell presidia una taula rodona formada per la també cineasta Paqui Méndez i la investigadora Ana López, on s'ha debatut sobre l'absència de la dona en moltes de les àrees cinematogràfiques, el procés educatiu que necessiten els joves per evitar la situació actual en el futur i com millorar la visibilització de les dones artistes a la societat actual. Un debat molt interessant que ha sigut presenciat per desenes de persones al MuVim de València.

La realitzadora Judith Colell va presentar ahir l'homenatge a un altre gran del cinema nacional i internacional, com és Agustí Villaronga. El director mallorquí va assistir a Benetússer a un acte on es va reconéixer el treball i èxit d'un director molt lloat els últims anys. Villaronga xerrarà sobre la situació actual del cinema junt amb Antonio Barrero, director del Fic-Cat. Abans, a les 18 h, es va presentar el projecte del nou curtmetratge de Guillermo Alcalá-Santaella.