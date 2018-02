La Font d'en Carrós lliura els seus premis

La Font d´en Carrós va celebrar divendres el III Concurs de Relats Breus i el III Concurs de Cartells de Relats Breus 2018. El primer premi en la categoria adults va ser per a Marina Bordes amb «La nostra història»; el segon per a Elies Boscà amb «La nit»; el primer premi en categoria juvenil per a Helena Tauste amb «No ho sé» i la menció especial juvenil per a Lidia Hernández amb «Trencada». El primer en infanil va ser per a Joana Fuster amb «El tancament». Pel que fa al III Concurs de Cartells de Relats Breus va ser per a Laura Esplugues.