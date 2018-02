La gran festa de l'escoltisme valencià

Més de 2.500 persones provinents de moltes comarques de València es donaren cita diumenge en Picassent en un acte organitzat per l'Agrupament Escolta L'Om de la localitat, on participaren 34 agrupaments de la diòcesi

L'Ermita va ser l'escenari per acollir les veus participants en l'edició d'enguany. L'esplanada local es va convertir en un riu immens de persones i colors de diferents tonalitats. Tallers, música, assajos previs, nervis... Tot estava a punt perquè, a les 11 hores, les veus participants, des dels 5 fins els 19 anys, entonaren els seus cants a la vida, a l'amor, a la pau i a la solidaritat, amb missatges plens de valors i amb l'esperança per construir un món millor.

La celebració d'una eucaristia, presidida pel rector Vicent Cardona, va donar pas a la benvinguda per part de l'alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, del regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela i de la cap de l'Agrupament Escolta l'Om, Laura Sánchez. La primera edil va voler manifestar el seu goig per la celebració d'esta edició a la localitat, «És un plaer donar-vos la benvinguda als Agrupaments Escolta de la Diòcesi de València que heu vingut fins a Picassent per disfrutar d´un dia de convivència i germanor. Esta és la primera vegada que al nostre poble es celebra un event d´estes característiques i és per això que vull felicitar als Scouts de Picassent per la seua iniciativa, empenta i il·lusió a l´hora d´organitzar la present edició del Festival de la Cançó».

Seguidament, i per rigurós ordre de participació, cadascun dels grups interpretaren les cançons per a la seua participació en el certamen. Ja a la vesprada i després de la deliberació del jurat, es va procedir al lliurament de premis, que va deixar com a guanyadors els següents: Menció especial a la millor veu: A.E. Creixent; Premi a la millor posada en escena: A.E. Cohinoor; Premi a la cançó més solidària: A.E. Orion; Premi a la millor cançó scout: A.E. Kairós; Premi a la cançó més original: A.E. Hiawatha i el premi a la millor cançó va ser per a l'Agrupament Escolta Iter.