Les noves proves de la Junta Qualificadora passen de dos a una convocatòria única

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), que depén de la Conselleria d´Educació, presentà ahir el calendari i les novetats corresponents a les proves de certificació de nivell de valencià de l´any 2018, per primera vegada adaptades completament al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECER) amb la incorporació d´un nou nivell B2 intermig entre l´anterior Elemental i el Mitjà. Altre canvi substancial és que en este primer any de transició els aspirants a certificar el seu coneixement del valencià perden una de les dues convocatories a les que tenien dret.

És a dir, que si fins ara pagant una única matrícula es tenia dret a examinar-se en segona convocatòria si es suspenia en la primera, enguany no es podrà fer açò. Si un canditat suspen deurà de pagar altra vegada de nou la matrícula si vol tornar a examinar-se. La JQCV, malgrat publicar ja el calendari de matrícula de les proves de 2018, encara no ha decidit si baixarà la taxa al tractar-se d´una única convocatòria.

Fonts d´Educació justifiquen esta decissió en que el MCER impedix oferir dues convocatòries per un mateix examen en el mateix centre examinador. No obstant, en la resta de proves de nivell que fan les Escoles Oficials d´Idiomes (EOI) públiques d´altres llengües, totes elles adaptades al MCER, la matrícula inclou dues convocatòries.

El departament del conseller Vicent Marzà destaca que s´està treballant perquè en 2019 la matrícula a les proves de valencià recupere el dret a una segona convocatòria, això sí en dues institucions examinadores diferents. Com la prova serà igual per a tots independentment del centre examinador autoritzat, l´alumne que suspenga en primera convocatòria podrà tornar a examinar-se en altra institució sense necessitat de tornar a pagar taxes.

Més càrrega oral en l´avaluació

Com a novetat, totes les persones aspirants a les proves de la JQCV s´examinaran de les quatre habilitats lingüístiques (comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita i expressió i interacció orals), per tant hi haurà més càrrega oral en l´avaluació. Segons ha assenyalat el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, d´esta forma permetran que 2018 «siga l´any en el qual la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià siga plenament europea i s´adapte als estàndards dels altres països i les altres comunitats autònomes que ja estaven treballant en este sentit per a certificar en llengües pròpies».

Amb el nou model de proves, es permet unificar el model de proves de certificació d´idiomes d´organismes públics valencians, com són la JQCV, les EOI i les universitats públiques, mitjançant la Comissió Interuniversitària d´Estandardització d´Acreditacions de Coneixements de Valencià.

Per primera vegada, l´Administració valenciana organitzarà proves del nivell B2 i registrarà i expedirà certificats de nivell A1. D´esta manera, el nivell B2 «ompli el buit que suposava el salt des del nivell elemental (B1) al nivell mitjà (C1) i completa una oferta més àmplia i proporcionada de certificats», ha indicat. Així mateix, com a novetat, el calendari estarà dividit en dos períodes diferenciats. En el primer es faran les proves dels nivells A2, B1 i C1, i la matrícula estarà oberta des del 21 de març fins al 4 d´abril.

El segon període, en el qual es faran les proves dels nivells B2 i C2 (Superior) , tindrà el procés de matrícula obert des de l´1 fins al 15 de setembre. El procés de matriculació serà per primera vegada totalment telemàtic i el pagament de taxes es podrà efectuar mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, per a fer-ho «més àgil i accessible».