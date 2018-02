Els 10.000 versos d'Ausiàs March

La Institució Alfons el Magnànim – Centre Valencià d´Estudis i d´Investigació i Ediciones Cátedra proposen un redescobriment de l´obra poètica d´Ausiàs March a través de «Dictats. Obra completa», una edició crítica, traduïda al castellà i amb interpretacions en prosa del conjunt de poemes de l´excels autor valencià. El volum, coordinat pel professor Robert Archer i amb les traduccions de Marion Coderch i José María Micó, ha estat presentat a la Diputació de València per part del mateix autor, el diputat de Cultura, Xavier Rius; la directora d´Ediciones Cátedra, Josune García; i el director de l´ISIC-IVITRA, Vicent Martines.

Rius ha descrit este treball com «una obra cabdal per al coneixement d´un dels poetes valencians més grans de la història». Tal i com queda avalat «per l´excel·lència dels investigadors que han liderat la tasca realitzada amb este llibre, perquè hi col·laboren prestigioses institucions valencianes com el Magnànim, i perquè s´adopta l´edició filològica més fiable i de referència de la poesia original de March», ha subratllat el diputat.

En este sentit, l´autor del llibre, Robert Archer, ha definit a Ausiàs March com «una de les grans veus de la poesia medieval europea, present en la base dels poetes del Siglo de Oro espanyol tot i no haver escrit mai en llengua castellana». És per això, el sentit d´este treball rau en que «qualsevol amant de la poesia tinga accés a la intensitat, la potència i la introspecció dels versos d´Ausiàs March», ha explicat.

La directora d´Ediciones Cátedra, Josune García, ha incidit en que Ausiàs March representa «una de les grans veus de la poesia espanyola dels darrers sis segles» i el director de l´ISIC-IVITRA de la Universitat d´Alacant, Vicent Martines, va agrair «la unió de forces i d´esforços» per part de les diferents administracions públiques i acadèmiques que han fet possible aquest projecte, el qual ha considerat «una exportació cultural d´alt valor afegit». Martines s´ha mostrat especialment congratulat per l´aposta realitzada des de Cátedra «en el reconeixement a un dels autors valencians més importants de tots els temps», ha indicat.

Una referència «ineludible»

«Dictats», amb 129 poemes i més de 10.000 versos, constitueix una referència ineludible per als lectors, estudiants i estudiosos d´Ausiàs March en versió original i també per als interessats en el Siglo de Oro Espanyol, atès que el poeta valencià és el gran renovellador del llenguatge poètic en l´àmbit ibèric i amb influències directes en Garcilaso de la Vega, Juan de Mena, Quevedo o Santa Teresa de Jesús, entre d´altres grans figures.

Als seus poemes es fusionen de manera molt personal idees, imaginació, trets modernistes i un llenguatge nou, els quals atorguen a l'obra un sentit global insòlit aleshores i irrepetible després. Esta edició oferix al lector el text original dels Dictats, acompanyats de traduccions en prosa.