Paco Muñoz dirà adéu amb tres concerts a Castelló, València i Alacant

L´Institut Valencià de Cultura ha presentat a Castelló els tres concerts d´acomiadament que el cantautor Paco Muñoz oferirà a Castelló, Alacant i València com a tancament de la seua gira de comiat en la qual ha estat acompanyat a l´escenari per Apa i Ina Martí. El director general de l´IVC, Abel Guarinos ha assenyalat «és un plaer per a l´IVC fer els tres concerts d´acomiadament de Paco Muñoz dels escenaris, ja que és una figura cabdal per a la música en valencià i ha fet una feina fantàstica amb la música per als més menuts»

I ha afegit « A més el cantant ha volgut personalment retre homenatge en els seus concerts a persones que han sigut importants per a ell al llarg de la seua trajectòria i als que no vol oblidar en aquest comiat»

Per tant cada concert serà únic i extraordinari i en cada ciutat Paco Muñoz ha volgut involucrar a gent d´allí i ha decidit dedicar els concerts a la memòria de vells amics. Per la seua banda, Paco Muñoz ha manifestat «estic desbordat per la reacció i la assistència del públic a aquests concerts, quan faça el del Principal de valència, en total la gira haurà tingut desset concerts» i ha afegit «l´alegria de la meua vida ha estat l´aparició de Dani Miquel i d´altres grups i cantants que continuen treballant per als xiquets.

El primer dels tres concerts serà demà dissabte 24 al Teatre Principal de Castelló on Paco Muñoz farà un homenatge a Fèlix Estop i a la memòria de Vicent Marzà i Duch i el Mestre Rozalén i comptarà amb la col·laboració dels Llauradors i Artur Álvarez. El següent d´aquests tres concerts serà al Teatre Arniches d´Alacant el 3 de març.

L´últim concert, el 10 de març al Principal de València, serà un homenatge a Mari Carme Girau i a la memòria de Toni Mestre, a l´escenari del carrer de les barques Paco Muñoz estarà acompanyat per Aitana Ferrer, Nacho Mañó, Andreu Valor, Melomans, Miquel Gil, Teresa Segarra i Amàlia Garrigós.