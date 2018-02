L'exposició «Fragments·reflexiona sobre els canvis del Pla Sud en la fisonomia del Túria

Torna Fragments, el projecte cultural de la Unió de Periodistes Valencians dedicat a posar en valor i dinamitzar el periodisme gràfic a la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa s'ha configurat com una eina que pretén servir, a la societat en general i als fotoperiodistas en particular, com a laboratori pràctic des del qual conéixer i projectar noves formes de comunicació a través de les imatges. Per a aconseguir-ho, Fragments compta amb una beca de producció, un projecte expositiu, una publicació i un programa d'activitats que es desenvolupa íntegrament en el MuVIM. En esta edició el projecte que s'exposa és «El riu invisible» de Paco Llop, guanyador de la I Beca Fragments.

L'objectiu és investigar la relació entre el llenguatge visual i la informació; analitzar els nous formats del periodisme gràfic; recuperar l'assaig i els reportatges de llarg recorregut com a gènere periodístic; proposar dinàmiques que milloren les condicions laborals i col·laborar en la construcció de la memòria visual contemporània de la Comunitat Valenciana.

´El riu invisible´ de Llop

El passat mes de desembre de 2017, un jurat compost per Horacio Fernández, Ricardo Cases i Biel Aliño va triar el treball «El riu invisible», del fotògraf valencià Paco Llop com a guanyador de la primera edició de la Beca Fragments. El projecte aborda, des de la perspectiva de l'assaig fotogràfic, els esforços que l'home fa per dominar l'entorn natural i les conseqüències que aquestes accions tenen en el desenvolupament de la vida quotidiana.

El Pla Sud, la part del qual més visible és l'anomenat «nou llit del Túria», és una infraestructura creada per a desviar el llit natural del riu al seu pas per València, evitant així possibles episodis d'inundacions com els ocorreguts en 1957. La lògica del desenvolupisme obvia els efectes que aquestes transformacions materials provoquen en el patrimoni immaterial de la ciutadania: els usos i els costums que es generen al voltant del riu i que constitueixen part de la nostra identitat. «El riu invisible», de Francisco Llop, ens planteja una col·lecció de preguntes, transmutades en imatges, que ens ajuden a comprendre millor esta realitat.

La inauguració de l'exposició tindrà lloc el dijous 1 de març a les 19.30 h al MuVIM.