Benifaió posa punt i final a la MICE

La Casa de Cultura Enric Valor de Benifaió acomiadà ahir una edició històrica de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu, acollint la gala de cloenda i el lliurament de premis d'aquesta edició 2018. L'acte va ser presenciat per l'alcaldessa del municipi, Marta Ortíz, els regidors del consistori benifaionenc, el director del festival, Josep Arbiol, i el cineasta txec Jan Sveràk, director homenatjat en aquesta mostra. També assistiren diferents alcaldes i alcaldesses de les 19 seus participants en aquesta edició, a més de la llarga llista de guanyadors i guanyadores de les diferents categories a concurs del festival.

Una cita on els protagonistes van ser l'alumnat, el professorat i els centres educatius participants en les diferents seccions competitives del festival. Centenars de xiquets i xiquetes pujaren a l'escenari de la Casa de Cultura de Benifaió per a rebre el seu premi i dedicar unes paraules als seus mestres, a les seues famílies i a la MICE. La gala va estar acompanyada per música interpretada, naturalment, per joves artistes. La sisena edició ha consolidat la Mostra com un dels festivals referents del panorama cinematogràfic europeu, amb una acollida espectacular en totes i cada una de les 19 seus, amb una participació que supera els 30.000 espectadors. Projeccions, tallers i activitats per a joves i adults que han omplit una quinzena festiva i educativa a parts iguals. La MICE, en paraules de molts dels convidats i assistents a les seues jornades, és necessària i imprescindible en una societat com la nostra, on l'educació i el cinema deuen treballar per al creixement i el desenvolupament dels més joves.

El treball dels ajuntaments, dels centres escolars i de les diferents associacions culturals i educatives participants en la MICE ha sigut clau per al bon funcionament de l'edició. Dues setmanes que tampoc hagueren sigut possible sense l'ajuda de la Generalitat Valenciana i dels patrocinadors, ajudes públiques i privades necessàries perquè la MICE continue demostrant que no té sostre.