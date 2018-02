Solsir, solsir-se i solsida

Estant almorzant, sent que una companya de taula, Leonor, Leo per a les amistats i familiars, funcionària de l´Administració de justícia i sàvia practicant d´esta llengua, diu a l´altra comensal, Amparo, mateixes funcions i condició lingüística: «I li vaig dir, ´estàs solsint-te´». Em crida, gratament, l´atenció eixe ús de «solsir» en sentit figurat, verb que se sent poc, crec, en jóvens de ciutats i pobles grans. Com que Leo és de població grandeta, rectifique i pense que «solsir»/«solsir-se» tenen bona salut. Eixe verb en un dels sentits que té, significa ´desfer-se i caure, una massa de terra, de pedres, un mur o un edifici´, «Em vaig apartar quan el marge va començar a solsir-se», «La casa de l´avi de Pep es va solsir i ara és un solar ple de runes».

En el sentit de despreniment de terres, roques o parets és una paraula molt usual de la variant valenciana de la llengua i en la parla del sud de Catalunya. Alcover i Moll la van incloure, com a entrada principal, en l´impagable Diccionari català-valencià-balear, com després feren tots els diccionaris valencians. En la variant catalana oriental es prima més el verb sinònim «ensulsiar-se». «Solsir» també significa, en gastronomia, ´coure (un aliment) amb poc de suc i a foc lent fins que queda ben cuit´ o ´torrar-se, un menjar, fins que no li quede suc´. També ´consumir, gastar, fer malbé´. Però el sentit d´´afonar-se´ o ´estar (algú) baix/a de moral´, ´extenuar-se´ també és «solsir-se», que és el que va emprar la protagonista d´esta columneta de manera molt clara i gràfica, referit a una altra persona. També quan algú el trobem demacrat, deteriorat de salut i d´aspecte podem dir que està solsint-se. I quan ens trobem mòlts, rebentats, cansadíssims per algun esforç o treball continuat, també podem estar solsits i solsides. Buscant frases relatives al tema de hui, he trobat esta, «La xiqueta em té solsida, tota la vesprada la porte al braç». Este verb té també, de parent lingüístic, el substantiu «solsida». Quan alguna paret, algun marge o edifici se solsixen, tenim una solsida, «Les pluges torrencials embassen tant els camps abancalats en diferents nivells que solen provocar solsides de màrgens, ribassos o paretons dels bancals», «Les pluges a vegades provoquen solsides en els tallats de les muntanyes que tallen el trànsit en algunes carreteres situades en les serres». La «solsida» valenciana i sud-catalana té el geosinònim «ensulsiada», més usat en el català oriental i altres indrets. I com el verb «solsir», que té també sentit figurat, el nom «solsida» també en té, perquè, ´una derrota, una crisi, un fracàs´ és també una solsida.

Però «solsir» té un altre significat que està molt llunt dels sentits catastròfics descrits, ja que també vol dir ´arreglar (una peça de roba foradada o esclarida) refent amb l´agulla el teixit». En castellà, «zurcir». Tenim el geosinònim «sargir», més propi de les terres de tramuntana, però són paraules i formes que es perdran, perquè ja ningú cus ni apanya els forats dels pantalons ni els esgarrats de les camises o jerseis.