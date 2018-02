ACPV afirma que «mai»ha previst exposar a l'edifici Octubre l'obra censurada a ARCO

Acció Cultural del País Valencià ha remés un comunicat a tots els mitjans de comunicació en el que desmentix que la seua seu, l'edifici Octubre, vaja a acollir la mostra censurada a Arco «Presos polítcs a l'Espanya Contemporània» de l'artsta Santago Sierra . En el comunicat, l'entitat assegura que ACPV «mai no ha anunciat la realització d'aquesta exposició a l'Octubre CCC» i que el que tindrà lloc realment el proper 1 d'octubre a les 17 hores son les «Jornades sense mordassa», un conjunt de xerrades i taules rodones organitzades pel Kolektvo Foko dins de les Terceres Falles Antfeixistes, jornada en la qual sí que participarà l'artista Santago Sierra, que farà una xerrada sobre la seua obra acompanyat per Luis Navarro (membre del seu estudi) i per Pablo Mayoral, de la Comuna d'Ex-presos del Franquisme.

Les «Jornades sense mordassa» se celebren, expliquen des de l'associació, coincidint amb l'inici del mes de març i els primers actes fallers i tenen la intenció de refexionar sobre l'humor, la llibertat d'expressió, les diferents formes de censura /autocensura i la llei mordassa, entre altres temes.